«سكني» يمكن 19.9 ألف أسرة من منازلها في الربع الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

فيما دشن وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس ضاحية الجوهرة السكنية شمال جدة بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث تعد من المشاريع الكبيرة لبرنامج سكني، بمساحة تتجاوز مليوني متر مربع وتوفر أكثر من 7200 وحدة سكنية، كشف ملتقى «سكني» ربع السنوي الذي إقامته الوزارة في جدة أمس، استفادة أكثر من 40 ألف أسرة من الخيارات السكنية التي يقدمها البرنامج، بينها 19.9 ألف أسرة سكنت منازلها فعليا، تمثل نسبة 49.6% من إجمالي المستفيدين، وذلك خلال الربع الأول من 2019.

وأوضح برنامج «سكني» أن 14,232 أسرة من المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج خلال مارس الماضي، بينها 7,257 أسرة سكنت منازلها فعليا في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن هذا العدد من المستفيدين يأتي امتدادا لما أعلن عنه البرنامج سابقا، حيث بلغ إجمالي عدد الأسر التي استفادت خلال العام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة، وفي يناير وفبراير الماضيين استفادت 26,005 أسرة.

تنفيذ 46 مشروعا

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم إن «سكني» يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، تماشيا مع برنامج الإسكان - أحد برنامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، مضيفا أنه ضمن جهود «سكني» لتوفير خيارات سكنية مناسبة بدأ البرنامج في تنفيذ 46 مشروعا سكنيا جديدا بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، تتميز بأسعارها المناسبة التي تتراوح بين 250 ألفا وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما سيتبعها المزيد من المشاريع في مختلف المناطق.

28 ألف عقد تمويل

وأشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي إلى أن قطاع التمويل العقاري شهد ارتفاعا تصاعديا منذ الربع الرابع من العام الماضي، وصولا إلى الربع الأول من هذا العام الذي تم خلاله توقيع أكثر من 28 ألف عقد، دعم سكني لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ليصل إجمالي العقود التي فرغ من توقيعها منذ إطلاق برنامج القرض العقاري المدعوم إلى 84 ألف عقد.

معدل قياسي للقروض

ولفت العمودي إلى أن التمويل العقاري خلال هذه الفترة سجل معدلات قياسية في تاريخ البنوك والقطاع العقاري، حيث إنه وبحسب بيانات مؤسسة النقد فإن ما قد وقع خلال الشهرين الماضيين يعادل تقريبا العقود المقدمة خلال النصف الأول العام الماضي كاملا، مشددا على أن «معدل الإقراض من البنوك والمؤسسات التمويلية في الأعوام الماضية يقارب نحو 2000 قرض عقاري شهريا، وأصبح حاليا بمعدل 10 آلاف قرض شهريا، ونستهدف الوصول إلى 15 ألف قرض عقاري شهريا قبل نهاية هذا العام».

إيداع شهري للمستفيدين

وأكد على التزام صندوق التنمية العقارية بإيداع الدعم شهريا للمستفيدين، إذ بلغ إجمالي عقود التمويل المدعومة عن طريق الوزارة والصندوق أكثر من 84% من عقود التمويل العقاري التي قدمتها البنوك والجهات التمويلية، وتم حتى الآن إيداع نحو 2.7 مليار ريال كدعم شهري للمستفيدين من القرض العقاري المدعوم، ومبادرة العسكريين في الخدمة منها 1.7 مليار ريال خلال الربع الأول من هذا العام.

إطلاق 63 مشروعا

وأفاد مستشار التطوير العقاري في وزارة الإسكان ممدوح الشرهان بأن الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص أعلنت عن إطلاق 63 مشروعا توفر قرابة 120 ألف وحدة سكنية، تم فيها مراعاة حرية اختيار المستفيد للمشروع والتصميم المناسب له. وتتميز جميع هذه المشاريع بأسعارها المناسبة، إضافة إلى كونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق العامة، وتتكامل فيها البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وأرصفة وإنارة وغيرها، كما تمت مراعاة مقومات جودة الحياة بتوفير مساحات للمسطحات الخضراء، مبينا أن 46 مشروعا منها بدأ بناؤها يتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، وبدأ التسليم فعليا فيها، كما أن هناك عددا من هذه المشاريع سوف تسلم تباعا خلال هذه العام.

البيع على الخارطة

وحول برنامج البيع على الخارطة ودوره في زيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق، قال الشرهان «بدأنا نلمس نتائج هذه التجربة من خلال الإقبال على هذه المشاريع، ونسب الحجوزات الجيدة في غالبيتها»، لافتا إلى أن معظم الدول اتجهت له كحل مهم لزيادة المعروض العقاري، ولتوفير حلول ميسرة للأسر، أهمها توفير وحدات بأسعار تنافسية، إذ تتراوح أسعار الوحدات السكنية في هذه المشاريع بين 250 ألفا وحتى 750 ألف ريال، مما يجعلها مناسبة لشريحة كبيرة من الأسر، وبضمانات أكثر من حيث جودتها والمواد المستخدمة فيها، وذلك بالرقابة التي تفرضها لجنة البيع على الخارطة من خلال برنامج «وافي»، كما أن هذه المشاريع تتميز بوجود تسهيلات أخرى كتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5%.

15 مشروعا في مكة

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وعلى مستوى منطقة مكة المكرمة أوضح وكيل وزارة الإسكان المساعد للشؤون الفنية المهندس عبدالله الحماد أن المنطقة تشهد حاليا تنفيذ 15 مشروعا للوحدات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجميع تلك المشاريع متاحة للمستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة، حيث توفر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الخيارات السكنية الأخرى المتاحة، مبينا أن الوزارة تستهدف تطوير أكثر من 65 مليون م2 من الأراضي الوزارية في منطقة مكة المكرمة موزعة بين مدن عدة في 47 مشروعا، منها 23 مشروعا بدأ تطويرها بمساحة إجمالية تتجاوز 45 مليون م2 وتوفر أكثر من 51 ألف منتج، ويبلغ متوسط نسبة الإنجاز للبنية التحتية بهذه المشاريع 94 %.

أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

أسرة سكنت منازلها فعليا

مارس 2019

14,232

7,257

فبراير 2019

13,128

6,207

يناير 2019

12,877

6,499

منذ يناير إلى مارس 2019

40,237

19,963

خلال عام 2018

157,000