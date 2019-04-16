2225 عملية تحقق الكتروني من الصك العقاري خلال 20 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغت عمليات التحقق الالكتروني من الصكوك العقارية عبر البوابة الالكترونية لوزارة العدل 2225 عملية خلال 20 يوما.

وأطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من الصك العقاري الكترونيا منتصف رجب، لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مطلع العام الحالي.

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ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة عبر أربع خطوات من خلال الدخول إلى بوابة وزارة العدل، حيث تهدف الخدمة المتاحة للجميع، إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، بالإضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل.

وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الالكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، والتي تقدم عددا من الخدمات الالكترونية منها، خدمة التقدم بطلب الكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.

ودشنت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك الكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك الكترونيا مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام صكه الالكتروني.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للمستفيد نقل ملكية عقاره بالصك الالكتروني في وقت لا يتجاوز 60 دقيقة وبدون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.