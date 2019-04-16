«مشروعات» يتفاهم مع مركز كفاءة الإنفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، مذكرة تفاهم مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، بهدف تقديم الدعم المباشر للجهات العامة في تخطيط ميزانياتها للمشاريع الرأسمالية، والذي يتوقع أن ينعكس أثره على هذه الميزانية، بداية من السنة المالية 2020.

وتهدف المذكرة التي تعد الأولى وتبرمها «مشروعات» مع الجهات الداعمة لبرامج الرؤية، لتأسيس التعاون والعمل الثنائي لتطوير آليات رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في مشاريع البنية التحتية بالجهات العامة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة.

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ومثل «مشروعات» في مراسم التوقيع الأمين العام لمجلس الإدارة ومدير عام «مشروعات» المهندس أحمد البلوي، فيما مثل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرزاق العوجان.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس العوجان، أنه انطلاقا من رسالة المركز «بتمكين الجهات الحكومية للتميز في كفاءة الإنفاق من خلال التوصية بالسياسات والتشريعات اللازمة، وتحسيـن نماذج تقديـم الخدمـة، وإيجاد حلول جذرية مبنية على البيانات، من خلال إطار عمل مؤسسي يضمن استدامة الحل»، فإن مذكرة التفاهم تعكس جهود رفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية، تمكينا لها وتحقيقا لكفاءة الإنفاق وفق أولويات رؤية 2030 وتطلعات برنامج التوازن المالي.

وأشار الأمين العام لمجلس الإدارة ومدير عام «مشروعات» إلى أن برنامج مشروعات يهدف إلى الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة، ويشمل ذلك عمليات التخطيط الفني والمالي لهذه المشاريع.