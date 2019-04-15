شكرا لقرائتكم خبر عن "التصنيع":صفقة استحواذ "ترونكس"ستساهم في سداد ديون "كريستل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع السعودية، إن معظم أموال صفقة استحواذ شركة ترونكس الأمريكية على أنشطة ثاني أكسيد التيتانيوم "كريستل"" وهي شركة تابعة لشركة التصنيع" ستذهب إلى سداد قروضها.

وأوضح مطلق المريشد في مقابلة مع قناة العريية أن قروض الشركة التابعة التي كانت قبل سنة بقيمة 7.5 مليار ريال وجرى دفع جزء منها حتى وصلت إلى أكثر من 6 مليارات ريال.

وبين أن سداد كامل قروض الشركة التابعة "كريستل" سيوفر على الأخيرة مبلغا يتراوح بين 280 مليون ريال و300 مليون ريال من الفوائد.

وأشار إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت موافقتها على شراء شركة ترونكس لنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم من الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم "شركة كريستل"، وهي شركة تابعة لشركة التصنيع.

وأضاف أن الصفقة ستمكن كلا من شركة كريستل وشركة ترونكس من دمج الأعمال التجارية التابعة لكلا الشركتين فيما يتعلق بالنشاط العالمي لثاني أكسيد التيتانيوم، والتي ستستفيد من قاعدة أصول عالمية لتحقيق النجاحات على المدى الطويل بمجال صناعة ثاني أكسيد التيتانيوم.

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وبين أن شركة "التصنيع" بعد الصفقة ستتمكن من التركيز على نشاط البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والبحث عن فرص استثمارية استراتيجية، وأن المقابل المالي للصفقة سيسهم في تخفيض نسبة القروض إلى حقوق الملكية في قائمة المركز المالي.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع قد توقع في وقت سابق أن تتم صفقة استحواذ شركة ترونكس على أنشطة ثاني أكسيد التيتانيوم التابعة لـ "كريستل" نهاية الربع الأول من العام 2019.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد وافق في يوليو الماضي لشركة "ترونكس" الأمريكية على الاستحواذ على أنشطة ثاني أكسيد التيتانيوم لشركة كريستل السعودية المملوكة بنسبة 79% لشركة التصنيع الوطنية المدرجة بالسوق السعودي.

وكانت "تصنيع" قد أعلنت في يناير من العام الماضي عن استلامها قرار الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، الذي ينص على عدم الممانعة على إتمام استحواذ شركة ترونوكس على الأعمال التجارية والأصول الخاصة بشركة كريستل.

وتمتلك شركة "التصنيع" حصة قدرها 79% من شركة "كريستل" التي يتركز نشاطها في إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، وتمتلك العديد من المصانع حول العالم تزيد طاقتها عن 858 ألف طن سنويا، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لـ"ترونكس" نحو 465 ألف طن سنويا.