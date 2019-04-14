شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية، اليوم، الأحدن أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار جنيه، وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني اليوم - أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 8.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.528%. فما بلغ أعلى عائد 17.572% وسجل أقل عائد 17.248 %. Advertisements وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يومًا بقيمة8.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.524%، في حين سجل أعلى عائد 17.58 % وأقل عائد 17.401%.

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