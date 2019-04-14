شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مكتبى تمثيل رئيسيين لصندوق النقد والبنك الدوليين فى فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح وزير المالية النمساوى، هارتفيج لوجر، بأنه تم اليوم، الأحد ،افتتاح مكتبى تمثيل رئيسيين للبنك الدولى، وصندوق النقد الدولى فى فيينا.

وأوضح وزير المالية النمساوى، فى تصريحات، اليوم، أن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، ومقرهما الرئيسى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، لهما تمثيل كبير حاليًا فى سبع دول أوروبية، هى فرنسا وبلجيكا ورومانيا وبولندا والمجر وقبرص وبلغاريا.

وأضاف الوزير، أن المكتب الجديد فى فيينا، سيركز على وسط وشرق أوروبا مع إعطاء اهتمام خاص لدول غرب البلقان، وأضاف أن اختيار فيينا كمركز لتمثيل أكبر مؤسستين ماليتين فى العالم يعتبر تقديرا لمكانة النمسا فى الاقتصاد العالمى،مشيرا إلى أن اختيار النمسا كنقطة انطلاق لخدمة غرب البلقان، وجنوب شرق أوروبا، يؤكد أيضا دورها المحورى كجسر ورابط بين اقتصاديات أوروبا المختلفة.