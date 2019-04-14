"إنبى " تنظم ندوة توعية العاملين بوزارة البترول بالتعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى ) ندوة توعية العاملين بوزارة البترول والثروة المعدنية بالتعديلات الدستورية، التى يتم مناقشتها حالياً فى البرلمان. وشهدت الندوة توضيحا لما تتضمنه التعديلات الدستورية من الخبير الاستراتيجى فاروق المقرحى، وتأكيداً على أهميتها للمرحلة الحالية بمصر، في ضوء ما تشهده المنطقة من ظروف، وما حققه الاستقرار بها من إنجازات، كما دارت مناقشات مثمرة بينه وبين العاملين حول المواد المستهدفة بالتعديل.

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