أتراك يتشاجرون على جمع الخضراوات من القمامة بعد ارتفاع الأسعار.. فيديو

كتب أحمد قاسم
تداولت وسائل إعلام تركية، اليوم، لقطات أثارت غضبًا دوليًا عارمًا حيث وثقت لحظة شجار مواطنين أتراك مع بعضهم لجمع الأكل والخضروات من القمامة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الخضراوات بعد انتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس الماضي.
وظهر في مقطع الفيديو عدد كبير من المواطنين يركضون تجاه المتاجر التي تبيع البصل بأسعار مخفضة بالرغم من عدم جودته، بعد أن وصل سعر البصل إلى 10 ليرات تركية.
وأظهرت لقطات أخرى تزاحم المواطنين من أجل الحصول على البصل الرخيص، بعدما أظهر أحد مقاطع الفيديو السابقة عددا من المواطنين يتزاحمون من أجل...
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