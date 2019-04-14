شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات المتكاملة (ITC) تحصل على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والان نبدء بالتفاصيل

غسان عيتاني الرئيس التنفيذي للشركة: نشكر ونقدر هيئة الاتصالات لتمكينها الشركة، وهدفنا خدمة 3 مليون منزل ومنشأة أعمال

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم الأربعاء الموافق ٣ ابريل ٢٠١٩م ترخيصاً لشركة الاتصالات المتكاملة المحدودة (ITC)يخولها تقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة (ITC) المهندس غسان عيتاني قائلاً: "نتقدم ببالغ الشكر لمعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، وكافة منسوبي الهيئة على إصدار هذا الترخيص الذي يدل على ثقة الهيئة بما قدمته الشركة منذ دخولها للقطاع، و إيمانهم بقدرتها على تقديم المزيد من حلول خدمات الاتصالات المبتكرة . وبإذن الله ستواصل الشركة عملها الدؤوب في تقديم آخر ما توصلت إليه تقنيات الاتصالات والمعلومات مكملة دورها في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 و رؤية المملكة 2030".

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وأضاف المهندس غسان عيتاني: "سنتمكن اليوم من تقديم مجموعة متكاملة من خدمات الاتصالات بما في ذلك الخدمات الصوتية والعروض المندمجة (Triple play)، بالإضافة إلى توفير العديد من المزايا المتعددة لعملائنا، وكذلك تحسين وضعنا التنافسي في القطاع".

الجدير بالذكر أن شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة (ITC) قد قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهدافها في نشر خدمات النطاق العريض عبر مبادرة تغطية المناطق السكنية عالية الكثافة وذلك عن طريق تغطية ربع مليون وحدة سكنية بخدمات الألياف الضوئية، وتستهدف الشركة إلى تغطية أكثر من 640 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.

وخلال السنوات الماضية، تمكنت الشركة من التحول بنجاح من شركة تعتمد على توفير خدمات الاتصالات والانترنت فقط، إلى شركة تقدم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات (ICT) بالاعتماد على بنيتها التحتية بشكل كامل، مع عروض متكاملة تلبي احتياجات القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال. وقد قامت الشركة بهذا التحول استجابةً للتطورات في المجالات التقنية في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات وخصوصا ما يتم في الوقت الحالي من دمج قطاع الاتصالات وقطاع تقنية المعلومات في منظومة واحدة (ICT) ، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير في السوق السعودي للتقنيات الجديدة مثل خدمات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة وتقنيات الاستعانة بشركات خارجية (technology outsourcing) ، وبهذا اتبعت شركة الاتصالات المتكاملة توجها استراتيجيا لتصبح شركة رائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.