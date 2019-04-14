شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تقلل فاتورة الكهرباء بالصيف والان نبدء بالتفاصيل

كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ، عن 5 أسباب تساعد في توفير الاستهلاك الشهري للمكيف، مبينناً أن منها تثبيت درجة حرارة المكيف على ( 24 درجة مئوية )، وإطفاء المكيف عند مغادرة المكان، وتنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، بالإضافة إلى إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.

وأكد مختصون في البرنامج ، أن اختيار المكيف مناسب لحجم الغرفة يساعد على التوفير، كما يتوجب على المستهلك شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة من ناحية استهلاك الطاقة، باختيار المكيف ذو الأعلى كفاءة ويمكن التعرف على المكيفات الأعلى كفاءة من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة المتوفر كل جهاز تكييف بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية مثل (السخانات والغسالات والمجففات).

وشدد المختصون على استخدام تطبيق تأكد وذلك للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، ويعمل التطبيق باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي IOS أو ANDROID ، ويمكن تحميلها مجاناً من متجري النظامين.

وتأتي حملة #تراها_سهلة ضمن الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة وتنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة تحت مضلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، حيث يأمل القائمون على البرنامج من خلال هذه الحملات التوعوية في مختلف مناطق المملكة أن تسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك.