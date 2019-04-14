شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تقلل فاتورة الكهرباء بالصيف والان نبدء بالتفاصيل
كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ، عن 5 أسباب تساعد في توفير الاستهلاك الشهري للمكيف، مبينناً أن منها تثبيت درجة حرارة المكيف على ( 24 درجة مئوية )، وإطفاء المكيف عند مغادرة المكان، وتنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، بالإضافة إلى إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.
وأكد مختصون في البرنامج ، أن اختيار المكيف مناسب لحجم الغرفة يساعد على التوفير، كما يتوجب على المستهلك شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة من ناحية استهلاك الطاقة، باختيار المكيف ذو الأعلى كفاءة ويمكن التعرف على المكيفات الأعلى كفاءة من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة المتوفر كل جهاز تكييف بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية مثل (السخانات والغسالات والمجففات).
وشدد المختصون على استخدام تطبيق تأكد وذلك للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، ويعمل التطبيق باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي IOS أو ANDROID ، ويمكن تحميلها مجاناً من متجري النظامين.
وتأتي حملة #تراها_سهلة ضمن الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة وتنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة تحت مضلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، حيث يأمل القائمون على البرنامج من خلال هذه الحملات التوعوية في مختلف مناطق المملكة أن تسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 أسباب تقلل فاتورة الكهرباء بالصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.