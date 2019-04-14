شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق منخفضًا بتداولات 2.4 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضًا 32.63 نقطة ليقفل عند مستوى 9055.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 91 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 15.18 نقطة ليقفل عند مستوى 3642.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 89 ألف سهم تقاسمتها 207 صفقات.