بنك بوبيان يحقق 14.6 مليون دينار كويتي أرباحا صافية بزيادة 16%

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحا صافية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 14.6 مليون دينار بنسبة نمو16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبربحية سهم 5.83 فلس مقارنة مع 5.01 فلس .

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد تعليقا على هذه النتائج الإيجابية " بحمدالله كانت بدايتنا جيدة في العام الحالي وهي بمثابة انطلاقة قوية لعام جديد نسعى بكل طاقتنا ان يكون عاما مميزا كبقية الاعوام الماضية لتستمر مسيرة النجاح والانجازات " .

وأضاف " لايخفى على أحد أهمية تحقيق معدل نمو جيد في بداية أي سنة مالية لأن ذلك يمثل حافز قوي للجميع نحو المزيد من العمل الدؤوب وتحقيق النجاح " مؤكداً أن ما تحقق من نجاح هو بعد توفيق الله ثمرة جهود مواردنا البشرية وثقة المساهمين والعملاء وهو ما ساعدنا دوما في مواصلة مسيرتنا فى تحقيق معدلات نمو جيدة لتؤكد نجاح استراتيجيتنا وخططنا فى التوسع في السوق المحلي .

وأشار الماجد إلى أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا حتى نهاية الربع الأول حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 4.6 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 8% كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 37 مليون دينار كويتي بنسبة نمو قدرها 9% بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 3.8 مليار دينار كويتي بنمو نسبته 7%.

وأضاف أن إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع ليصل إلى 406 مليون دينار كويتي مقارنة مع 367 مليون دينار كويتي إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى 3.4 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 13% إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك.

وقال الماجد أن الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة ارتفعت إلى حوالي %8.7بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد تحديدا إلى حوالي %11.3 الى جانب تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية للشركات وصلت إلى 15% عن طريق جذب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية وذلك مع التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية و دراسة وتنويع المخاطر.

** الافضل في الكويت

واشار الماجد الى ان بنك بوبيان استمر في تحقيق إنجازاته على المستوى المحلي مضيفا لمسيرة نجاحه التى بدأها قبل سنوات إنجاز جديد بحصوله للعام الرابع على التوالي على جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية لعام 2019 نتيجة ما حققه من نمو في مختلف مؤشراته المالية ونمو حصصه السوقية.

واضاف ان البنك فخور بسجله من الجوائز والتقديرات التى حصل عليها لاسيما في السنوات الإخيرة خاصة وانها تأتي من مؤسسات إقليمية وعالمية مشهود لها بالحيادية والثقة الكبيرة في اختياراتها المبنية على الارقام والنتائج المالية وانجازات السوق " .

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واكد الماجد " ان مثل هذه التقديرات العالمية تلقى على عاتقنا كإدارة المزيد من المسؤوليات بالحفاظ على مستويات الخدمة المميزة التى نقدمها للعملاء " مؤكدا ان الإبداع والإبتكار وخدمة العملاء المميزة طريق البنك للمحافظة على نجاحاته".

كما واصل بنك بوبيان تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت من خلال حصوله على جائزتين من مؤسسة " سيرفس هيرو " العالمية المتخصصة بقياس مستوى رضاء العملاء وهما جائزة المركز الأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت وذلك للمرة الرابعة بالإضافة الى جائزة أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام التاسع على التوالي منذ عام 2010 .

وقال الماجد " كانت ثقة عملائنا في محلها دائما وهو ما ساهم في حصولنا على هاتين الجائزتين المميزتين على مستوى الكويت " مؤكدا استمرار البنك في الحفاظ على مستواه المميز في خدمة العملاء.

واضاف ان خدمة العملاء مفهوم راسخ وجزء من ثقافة البنك لانه معروف ان الجميع لديه نفس المنتج والخدمة ولكن التميز والابداع يكون في الخدمة والكيفية التى يتم التعامل بها مع العملاء خاصة في الكويت التى يرتفع فيها توقعات العملاء .

واكد الماجد " عندما تنظر الى منتجاتنا وخدماتنا فإنها وان كانت تساهم بطبيعة الحال في تحقيق ربحيتنا فإنها ايضا وهذا الأهم تمثل جزء من مسؤولتنا الاجتماعية لإننا من خلالها نساهم اولاً في ترسيخ مفاهيم الابتكار والابداع وثانيا نقلل الجهد والوقت المبذول في الحصول على الخدمة او المنتج وبالتالي فإننا نمنح عملائنا مساحة من الوقت يمكن ان يقضونها في شىء أهم كالاسرة مثلا .

** المسؤولية الاجتماعية والموارد البشرية

وأشار الماجد إلى أن الربع الاول من العام الحالي كان مميزا بالأنشطة والفعاليات التى نظمها البنك في اطار مسئوليتة الاجتماعية لدعم الشباب ومختلف فئات المجتمع ورعاية العديد من المهرجانات الرياضية .

واضاف أن بوبيان يولي اهتماماً خاصاً بموارده البشرية في إطار عمله كبنك متطور وحديث يواكب التطورات العالمية والإقليمية من خلال إدارته الشابة، ضارباً المثال بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، والتى يشكل الشباب غالبيتها مشيراً إلى تميز البنك بإعطاء الشباب دوراً قيادياً مميزاً مما ساهم في حصول البنك على جائزة «إحلال وتوطين العمالة الوطنية على مستوى الكويت» والتي تمنح سنوياً لأفضل مؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مجلس وزراء العمل.