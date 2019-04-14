داماك تقترض 175 مليون جنيه إسترليني لاستكمال مشروع "داماك تاور ناين إلمز - لندن"

دبي - الخليج 365 :

في خطوة تدل على استمرار جاذبية المملكة المتحدة للاستثمار الأجنبي طويل المدى، حصلت "داماك العالمية" على قرض بمبلغ 175 مليون جنيه إسترليني لصالح استكمال مشروع "داماك تاور ناين إلمز - لندن". وتأتي هذه الخطوة كدليل على الثقة التي ما زال يحظى بها اقتصاد المملكة في وقت تمر فيه البلاد بظروف سياسية واقتصادية غير مستقرة.

وقد تم الحصول على قيمة القرض اللازم لبناء البرج الفاخر من ثلاثة بنوك أساسية هي "بنك باركليز" الذي يُعد البنك الرائد في المملكة، و"بنك برقان" و"بنك الإمارات دبي الوطني". وبذلك تكون "داماك" قد تمكنت من توفير السيولة اللازمة لبناء البرج الذي يُعد أهم مشروع للشركة خارج منطقة الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى مبلغ القرض، ستقوم شركة "داماك" من جهتها بتحمل تكاليف أخرى في المشروع توازي قيمة القرض.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة "داماك" حسين سجواني: "إن نجاحنا في توفير قرض لدعم عمليات استكمال مشروع برج الشركة السكني المتميز في العاصمة البريطانية لندن، هو دليل واضح على الثقة الذي ما زال يتمتع بها كل من اقتصاد المملكة المتحدة وشركة داماك". وأضاف: "يحظى برج داماك في لندن باهتمام قوي من العملاء الذين يبحثون عن عقارات فاخرة في واحدة من أكثر المناطق السكنية المرغوبة في العالم. إن هذا النجاح الذي حققه المشروع، شجعنا على البحث عن فرص استثمارية أخرى في لندن، وهو ما نناقشه حالياً بشكل مفصل".

ويُشكل إتمام صفقة القرض دليلاً على النجاح الذي حققته "داماك" بعد تمكنها من بيع نحو 55% من الوحدات على الخريطة في سوق أوروبي يمر بتحديات عدة، كما يبرهن أيضاً على ثقة البنوك في قدرة "داماك" على تحقيق عوائد مالية في مواقع وأسواق جديدة.

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وقال رئيس العقارات في "باركليز للخدمات المصرفية للشركات" دنيس واتسون: "إن باركليز لديها علاقة طويلة مع قطاع الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة، ويأتي دعمنا لهذا المشروع كجزء من هذه العلاقة، ودليل على التزامنا بالمساعدة على تطوير مشاريع سكنية مختلفة الأحجام داخل السوق البريطاني".

ومن ناحيته، قال رئيس الخدمات المصرفية ومساعد المدير العام في "بنك برقان" محمد المعيل: "مرة أخرى نؤكد اليوم على ثقتنا في مجموعة داماك كشركة رائدة في مجال تطوير عقارات سكنية فاخرة بشكل خاص، وعلى بقاء المملكة المتحدة كوجهة جاذبة للاستثمار بشكل عام".

وأوضح الرئيس التنفيذي لفرع "بنك الإمارات دبي الوطني" في لندن راشد أمين أن "بنك الإمارات دبي الوطني معروف بتقديمه خدمات مالية مختلفة، لذلك من الطبيعي أن نتشارك مع مجموعة داماك في هذا المشروع المتميز عبر صفقات تمويل هامة داخل المملكة المتحدة".

وبرج "داماك في ناين إلمز" هو أول برج في أوروبا يتم تصميمه بالشراكة مع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "فيرساتشي هوم". ويقع البرج المكون من 50 طابقاً في واحد من أكثر الأحياء السكنية المرموقة في لندن وتشرف شركة "ناين إلمز العقارية المحدودة" والمملوكة بالكامل من قبل "داماك العالمية" على تنفيذه. وتتنوع الوحدات السكنية في البرج بين استوديوهات، وشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف مع تشطيبات عالية المستوى، بالإضافة إلى حدائق شتوية خاصة توفر مناظر بانورامية للمدينة.