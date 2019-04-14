شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لـ1297 دولارا للأوقية والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب، مع انخفاض الدولار، مما يساعد المعدن الأصفر على التعافي من أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في أسبوعين، الذي سجله في الجلسة السابقة. وبحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش أمس الأول، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1293.67 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع الخميس الماضي. وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% مرتفعا إلى 1297 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 14.97 دولار للأوقية، لكنها ما زالت منخفضة نحو 0.6% خلال الأسبوع. وربح البلاتين في التعاملات الفورية نحو 0.6% مرتفعا إلى 892.68 دولار للأوقية ومتجها صوب تسجيل أول تراجع أسبوعي في خمسة أسابيع. وصعد البلاديوم نحو 0.4% إلى 1370.81 دولار للأوقية.

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