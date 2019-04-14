شكرا لقرائتكم خبر عن «مدن»: رفع معدلات الاستثمار الصناعي بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف السالم: «نحن حريصون على تفعيل الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك القطاع الخيري، وتحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين ورواد الأعمال وجذب وتنمية الاستثمارات ذات القيمة المضافة للسوق السعودية».
وتضطلع «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون م² حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3.474 مصنعا مُنتجا.
وأفاد السالم بأن «مدن» مستمرة في تطوير بيئة استثمارية وداعمة للإبداع والابتكار وتوطين الاستثمارات، وذلك انسجاما مع المناخ الاقتصادي الذي تعيشه المملكة حاليا، المُتسم بالانفتاح الاقتصادي على العالم، مبينا أن المدينة الصناعية بجازان مساحتها 39 مليون م².
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