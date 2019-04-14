شكرا لقرائتكم خبر عن شم النسيم فى رأس سدر.. ألعاب مائية صباحا وحفلات غنائية على الشاطئ ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث عن مكان مختلف لقضاء إجازة شم النسيم، حيث بحر وشاطئ رملى وألعاب مائية، هناك على خليج السويس بساحل البحر الأحمر تقع "رأس سدر" تلك البقعة الرائعة الجمال تتبع محافظة جنوب سيناء، وتعود عراقتها إلى عهد المصريين القدماء والنبى موسى والمسيح والإغريق والرومان، وبرزت كموقع سياحى مميز لما تتميز به من سواحل رملية قليلة الأعشاب والأملاح البحرية، والمياه الهادئة.

وإذا قررت قضاء إجازة أعياد الربيع هناك ثلاثة أنشطة يجب عليك ممارستها فى تلك المدينة الساحرة، فهناك ستنعم صباحا بالرياضات المائية مثل التجديف وركوب الأمواج الشراعية، ثم تخلد لجلسات المساج والتدليك، والمساء الحفلات الراقصة ليلا على الشاطئ.

وقالت هيئة تنشيط السياحة عبر صفحتها بموقع تويتر عن رأس سدر: "إن الفعاليات المسائية فى رأس سدر أمر مختلف، وقالت فى تغريدتها "لدينا حفلات شاطئية! يمكنك الاستمتاع بها على الشاطئ مع الموسيقى والرقص، من منا لا يحب بعضًا من ذلك؟".

كذلك يمكنك فى رأس سدر "الاستمتاع والاسترخاء على صوت أمواج البحر والشعور بالنسيم، حيث جلسة تدليك على الشاطئ"، وقالت: "إذا كنت مستعدا لتجربة كاملة من الأدرينالين، فلا تفوت فرصة تجربة ركوب الأمواج الشراعى فى رأس سدر، سترشدك الرياح، وفى لحظة وجيزة، قد تشعر وكأنك نمت لك أجنحة"، "أما تعريف الوقت الثمين فى رأس سدر فهو وقت التجديف".