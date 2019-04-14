شكرا لقرائتكم خبر عن محلل يتوقع اختبار المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى المقاومة 15320 نقطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية شهد ضغوطا بيعية معظم جلسات الأسبوع الماضى، مما أدى إلى تراجعه من مستويات 15300 نقطة إلى 15000 نقطة، وذلك فى إطار الحركة العرضية قصرة الأجل التى يشهدها المؤشر بين مستوى الدعم 14470 نقطة إلى 15320 نقطة مستوى مقاومة، وسط انخفاض فى أحجام التداول، وعدم تحرك الأسهم بشكل جماعى خلال الصعود، حيث يتأثر المؤشر بصعود الأسهم المرتفعة الأوزان النسبية خاصة سهم البنك التجارى الدولى، وهو الأمر الذى يجعل الانتقائية هى السائدة نظرا لضعف السيولة بالسوق.
وتوقع جمال الدين، أن يتمكن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية من الاستقرار أعلى مستوى 14900-15000 نقطة، كمنطقة للدعم والتحرك باتجاه اختبار مستوى المقاومة 15320 نقطة، والذى يعد مستوى هام للغاية، حيث باختراقه يتم استئناف الاتجاه الصاعد متوسط الأجل لمستهدفات 15500 و16000 نقطة، وهو الأمر القائم طالما أن المؤشر أعلى مستوى 14470 نقطة على الأجل المتوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل يتوقع اختبار المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى المقاومة 15320 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.