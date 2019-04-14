28.2 مليار دولار إصدارات سندات الإمارات في 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قدر تقرير حديث من شركتي «كامكو» و«فيش» بالاشتراك مع «الإمارات دبي الوطني» لإدارة الأصول، حجم إصدارات أدوات الدخل الثابت بالعملات المحلية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 145 مليار دولار في عام 2018، منها 84 ملياراً لإصدارات العملات الأجنبية.

ووصلت قيمة إصدارات الإمارات من السندات والصكوك في العام الماضي 28.2 مليار دولار (103.5 مليار درهم)، ومن المتوقع استقرارها عند مستوى يتراوح بين 28 إلى 30 مليار دولار ( 110 مليارات درهم ) في العام الجاري، وبحسب التقرير يعد سعر المخاطرة على إصدارات الدخل الثابت من الإمارات الأفضل على مستوى دول المجلس، الأمر الذي يرجع لتقييمها الائتماني العالي. ويقل سعر التأمين على الائتمان السيادي لأبوظبي في الوقت الحالي عن 70 نقطة أساس.

ومن المتوقع أن تصل قيمة إصدارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام من أدوات الدين بالعملات الأجنبية إلى ما يتراوح بين 80 إلى 85 مليار دولار مع متطلبات تمويل مشاريع البنى التحتية وتمويل عجوزات الموازنة في بعض الدول، وأن تحافظ الإمارات على موازنة مستقرة دون عجز هذا العام.