شكرا لقرائتكم خبر عن معاملة البنك الواحد في صرافات «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد» و«الهلال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد أبلغت بنوك «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» و«الهلال»، عملاءها بإمكانية استخدام وحدات الصراف الآلي التابعة لكل من البنوك الثلاثة مجاناً.

واعتباراً من يوم أمس، لم تعد البنوك الثلاثة تخصم رسوم السحب من الصرافات الآلية والتي عادة ما تكون درهمين لغير عملاء البنك مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة. ويأتي القرار بعد موافقة المساهمين على دمج «الاتحاد الوطني» ببنك «أبوظبي التجاري» والاستحواذ على «الهلال» بانتظار موافقة الجهات التنظيمية.

ومن المقرر أن تنطلق المجموعة المصرفية الجديدة رسمياً، مطلع مايو/‏‏ أيار، حيث تتم إدارة دمج عمليات البنوك الثلاثة على مراحل.

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