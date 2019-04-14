دوالاقتصاد السلوكي.. والشراء على مسؤولية المشتري

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وليم طعمة *

لة الإمارات على وشك أن تصبح أكثر جاذبية لنوع مختلف من المغتربين وهم المتقاعدون الأثرياء، لذلك تبرز الحاجة إلى تنظيم ممارسات بيع الاستثمار على مستوى المنطقة ككل بسرعة متزايدة.

تعتمد العديد من النماذج الاقتصادية التقليدية على فكرة أن الإنسان شخصية عقلانية محض. وكما تقول النظرية، يسعى الإنسان الاقتصادي على الدوام إلى تحقيق أقصى قدر من المكاسب. مع ذلك، يبرهن علماء الاقتصاد السلوكي، أن البشر في كثير من الأحيان غير عقلانيين في صنع قراراتهم. هذه هي المكانة المعرفية التي يسعى التمويل السلوكي إلى استكشافها وفهمها: لماذا يتّخذ الأشخاص في حقيقة الأمر قراراتهم المالية على هذا النحو، على نقيض النماذج المجرّدة للإنسان؟

ويدرس التمويل السلوكي في هذا الإطار كيف تؤثّر التحيّزات في التخطيط المالي.

من أمثلة التحيّزات السلوكية المالية التحيّز التمثيلي وتستند القرارات إلى المظاهر، على سبيل المثال، افتراض أن شراء مشورة من محترف سوف يشكل تلقائياً استثماراً جيداً. أما التحيّز التحفظي فهو الميل إلى الاحتفاظ بحكم أوّلي رغم المعلومات المتضاربة.

ولسوء الحظ، يمكن لهذه التحيّزات أن تنحرف عن مسارها عند نقلها من بيئة إلى أخرى. ونشهد مثالاً قوياً على ذلك في قرارات استثمار المغتربين من الأسواق المتقدمة، عندما ينتقلون إلى الأسواق الناشئة مثل الإمارات العربية المتحدة.

في أعقاب العديد من الفضائح، حقّقت المملكة المتحدة وبلدان أخرى خطوات كبيرة في إصلاح مبيعات الاستثمار. وللأسف، يختلف الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لا تزال تزدهر هياكل البيع والتوزيع التي غالباً ما تحفّز المستشارين لوضع مصالحهم قبل مصلحة العملاء.

لكن الآن - ودولة الإمارات على وشك أن تصبح أكثر جاذبية لنوع مختلف من المغتربين وهم المتقاعدون الأثرياء - تبرز الحاجة إلى تنظيم ممارسات بيع الاستثمار في المنطقة بسرعة متزايدة. قواعد الإقامة الجديدة، ستسمح للمغتربين والمستثمرين الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً اختيار تأشيرة إقامة لمدة خمس، أو عشر سنوات، قابلة للتجديد بشرط استيفاء معايير معيّنة.

وربما استعداداً لهذه التغييرات، أعلنت هيئة التأمين في دولة الإمارات بتاريخ 31 يناير/‏‏‏ كانون الثاني عن إصلاح أنظمتها الخاصة بالتأمين على الحياة. وجرّاء ذلك، سيتأثّر مجالان بشكل خاص، وهما معاشات التقاعد وبيع التأمين، مع القواعد الجديدة التي تشمل سقفاً محدداً للعمولة، ومتطلبات الإفصاح المحسّنة، وشروط أكثر صرامة لمنح تراخيص لمحترفي المبيعات.

وبمجرد الانتهاء من وضع الأنظمة التي لا تزال حالياً في صيغة مشروع، سيمتد السقف المحدّد للعمولة على مرحلة مدتها سنتان، في حين ستُقسم متطلبات الكشف على مراحل تمتد طوال عام واحد. أما التغييرات في دفع الرسوم فستكون سارية المفعول على الفور.

ويدعو معهد المحلّلين الماليين المعتمَدين منذ فترة إلى إفصاح عالمي عن الرسوم. واستناداً إلى الدراسة التي أجريناها على مستوى العالم حول ثقة المستثمر بعنوان «الجيل التالي من الثقة»، يقول 84% من المستثمرين أن ثقتهم بالأنظمة تعتمد في معظمها على الإفصاح الكامل، كما أوضحت الدراسة أن نسبة رضا المستثمرين كانت أقل من النصف. ولن يكون مفاجئاً إذاً، أن تكون متطلبات الكشف عن القواعد الجديدة هي الجانب الأكثر ترحيباً في النظام. وللمضي قدماً، سيتعيّن على المستشارين تقديم جدول للعمولات والرسوم لاستمرارية هذه السياسة، بما في ذلك الأعباء المالية الأساسية التي لا يتم تضمينها حالياً في معظم الرسوم التوضيحية لشركات التأمين على الحياة، ما يؤدي إلى نتائج مغرية بشكل مصطنع.

ووفقاً للدراسة التي أجريناها، تبيّن أن 80% من المستثمرين الذين شملهم الاستبيان في دولة الإمارات يوافقون على أن التطوير المهني المستمر يُعدّ مجالاً آخر يزيد من ثقة أغلبية مستثمري التجزئة في جميع الأسواق. لكن في العديد من السلطات القضائية الخارجية، لا يوجد حدّ أدنى من التأهيل المهني المطلوب لبيع المنتجات الاستثمارية. ومجدداً سيتغيّر ذلك مع ترخيصَين منفصلين لمنتج تراخيص التأمين ولمستشار الاستثمار، بمعنى أنه سيتم تطبيق المعايير العالية نفسها على أولئك الذين يبيعون التأمين والاستثمارات.

إدراكنا لتوجهاتنا السلوكية يُعد خطوة أولى قوية في التغلّب عليها. لذلك عندما نستثمر يجدر بنا إعادة تقييم قراراتنا الاستثمارية على أساس دوري (تأكيد التحيّز)، والتذكّر أن المظاهر يمكن أن تكون خادعة (تحيّز تمثيلي).

يستطيع المغتربون المساعدة في التغلّب على آثار تحيزّاتهم من خلال البحث عن مستشار مالي مستقل مؤهل، ولا شك أن على المرء قراءة جميع الوثائق بتمعّن وعدم التردّد في طرح الأسئلة.

* الرئيس الإقليمي لمعهد المحلّلين الماليين المعتمَدين (سي إف إيه)