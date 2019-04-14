شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات دبي تستقطب 8850 مستثمراً جديداً في 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:ملحم الزبيدي

أكدت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي ل«قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن جميع البيانات والأرقام والإحصاءات منذ بداية العام الجاري، تؤكد أن «عقارات دبي» حافظت على زخم النمو نفسه؛ بفضل التوجيهات الحكيمة لحكومة دبي، وارتفاع مستويات التفاؤل بين شتى العاملين في القطاع مع اقتراب انطلاق فعاليات معرض «إكسبو الدولي 2020».

وأشارت إلى أن الخطة الاستراتيجية، التي اتبعها «قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري»، نجحت منذ بداية 2019 ولغاية الآن في استقطاب أكثر من 8850 مستثمراً جديداً، وسجل إجمالي التصرفات بنحو 78 مليار درهم، توزعت إلى 25 ملياراً للمبايعات، و47 ملياراً للرهون، وأكثر من 6 مليارات درهم لتصرفات أخرى.

وذكرت أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، انتهت من صياغة قانون «حماية المستثمر العقاري» وجرى رفعه إلى المجلس التنفيذي في الإمارة؛ للإقرار والاعتماد، ويهدف القانون إلى الارتقاء بالبيئة الاستثمارية المحلية، وتعزيز ركيزة صون وحفظ حقوق جميع أطراف معادلة صناعة العقار، ونتوقع صدوره خلال العام الجاري. وأفادت ماجدة علي راشد أن مبادرة «تنمية» نجحت في تحقيق الأهداف النهائية لها؛ بتوفير جميع الحلول لأكثر من 40 مشروعاً واجهت تحديات وصعوبات؛ إبان الأزمة المالية العالمية في 2009، كما انتهت جميع مشاكل المستثمرين والمشترين المرتبطة بها.

كما انتقلت بمبادرة «تيسير» إلى المرحلة الثانية؛ للتنسيق مع البنوك في توفير حلول تمويل عقارية سهلة وميسرة، أما «تخضير»، فلدينا اليوم 15 مشروعاً مستداماً مسجلاً ضمن هذا البرنامج.

وفيما يلي نص الحوار:

*ما قراءتكم للمشهد العام للسوق العقاري في دبي منذ بداية 2019 وما توقعاتكم حتى نهاية العام ؟

تؤكد جميع البيانات والأرقام والإحصاءات منذ بداية العام الجاري 2019، أن السوق العقاري المحلي في دبي حافظ على زخم النمو مدعوماً بحالة التفاؤل بين شتى العاملين في هذا القطاع؛ بفضل التوجيهات الحكيمة لحكومة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والحزم والمبادرات التحفيزية التي صدرت مؤخراً؛ لترسيخ مكانة الإمارة بين أفضل الوجهات الاستثمارية على الصعيد العالمي.

أمامنا الكثير من الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها على صعيد السوق العقاري في دبي، ولدينا العديد من الطموحات التي هي جزء من استراتيجية حكومة دبي التي فصلتها ورسختها المبادئ الثمانية، ووثيقة الخمسين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولقد أخذنا عهداً على أنفسنا لتطبيقها بحذافيرها عامة، وفيما يتعلق بواجباتنا في «دائرة الأراضي والأملاك»؛ من حيث تشجيع الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وزيادة المحفزات واستقطاب المستثمرين والمحافظة عليهم في نفس الوقت.

حققنا من خلال اتباع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تقدماً واضحاً على صعيد تنفيذ خطتنا في قطاع إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك؛ حيث نجحنا منذ بداية 2019 ولغاية الآن في استقطاب أكثر من 8850 مستثمراً جديداً لسوق عقارات دبي، وسجل إجمالي التصرفات نحو 78 مليار درهم، توزعت إلى 25 مليار درهم للمبايعات و47 ملياراً للرهون، وأكثر من 6 مليارات درهم لتصرفات أخرى، ونتوقع أن يستمر هذا الأداء على نفس المنوال حتى نهاية العام.



حماية المستثمر



*متى تتوقعون صدور قانون حماية المستثمر العقاري؟

- انتهت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من صياغة قانون حماية المستثمر العقاري، وجرى رفعه إلى المجلس التنفيذي في الإمارة؛ للإقرار والاعتماد، ويهدف القانون إلى الارتقاء بالبيئة الاستثمارية المحلية، وتعزيز ركيزة صون وحفظ حقوق جميع أطراف معادلة صناعة العقار، ونتوقع صدوره خلال العام الجاري 2019.

ما أبرز التطورات والنجاحات التي حققتها مبادرات «تنمية»، «تيسير» و«تخضير»؟

نجحت «أراضي دبي» في تحقيق الأهداف النهائية؛ النابعة من مبادرة «تنمية»؛ حيث وفرت جميع الحلول لأكثر من 40 مشروعاً واجهت تحديات وصعوبات، إبان الأزمة المالية العالمية في 2009، كما انتهت جميع مشاكل المستثمرين والمشترين المرتبطة بها.

أما فيما يتعلق بمبادرة «تيسير»، أشارت ماجدة علي راشد إلى أن الدائرة انتقلت إلى المرحلة الثانية من هذه المبادرة؛ حيث عقدنا العديد من الاجتماعات مع البنوك؛ لدراسة توفير حلول تمويل عقارية سهلة وميسرة، لافتة إلى الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي المحلي؛ من حيث الترويج للبيئة العقارية المحلية، وتوفير العروض للمستثمرين الراغبين بالفوز بأفضلها في دبي.

أما «تخضير»، المبادرة التي انطلقت من توجيهات وخطة حكومة دبي الرشيدة في التحول إلى التطوير العقاري المستدام، وبعد نجاحنا في تجسيد نواة المشاريع المستدامة، وتنفيذ وإنجاز «المدينة المستدامة» في الإمارة، اتخذت العديد من الشركات هذا النهج، ولدينا اليوم 15 مشروعاً مسجلاً ضمن هذا البرنامج. وقالت راشد: «نجحت «المدينة المستدامة» في أن تكون نموذجاً يعتمد عليه؛ للسير قدماً في تطوير المزيد من هذه المشاريع المميزة، وها هي «دايموند ديفلوبرز»، المطور الرئيسي للمشروع، انتقلت إلى نجاحات جديدة في نقل هذه التجربة الأيقونية إلى مواقع جديدة في دولة الإمارات».



عروض مغرية



*ما رأيكم بالحلول العقارية التي توفرها شركات التطوير العاملة في السوق المحلي ؟

إن شركات التطوير العقاري العاملة في السوق المحلي في دبي تتبع خططاً وأهدافاً استراتيجية مختلفة عن بعضها؛ لتحقيق الرؤية العامة للقطاع؛ وتعزيز جاذبيته الدولية؛ وجذب العملاء والمستثمرين، وعندما يقوم المطورون بتوفير حلول وعروض مغرية للتشجيع على الاستثمار والشراء، فهي تصب في النهاية في مركز خدمة السوق.

ما أبرز برامجكم وأهدافكم فيما يتعلق بالإرشاد والتوجيه العقاري ؟

نعمل اليوم في أراضي دبي على وضع كل ما يتعلق بعمل التطوير العقاري في كتاب واحد، يكون هو المرجع الأساسي للمطورين العقاريين؛ لخدمتهم والتسهيل عليهم في عملهم، والتعرف إلى كل ما يرتبط بنشاطهم؛ من حيث الإجراءات والأنظمة في شتى الدوائر الحكومية وآلية تبسيطها، إضافة إلى ما يتعلق بالرسوم والمخالفات المترتبة بنفس الشأن.



الترويج



*كيف تصفون أداء برنامج «أمناء الترويج العقاري»؟

استقبلت أراضي دبي العديد من طلبات الاهتمام من جهات ومستثمرين عقاريين في أسواق مختلفة عالمية؛ للتعاون معنا، لإنشاء مراكز للترويج العقاري في بلدانهم، ومن خلال أهدافنا المستقبلية التي نسعى من خلالها إلى التوسع في أكبر رقعة حول العالم، نستهدف فتح مراكز للترويج العقاري في أسواق جديدة خلال العام الجاري في كل من: السعودية وأمريكا وكندا وإفريقيا.

كما لدينا خطة لافتتاح 3 مكاتب أخرى ل«أمين الترويج العقاري» في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ليرتفع عددها إلى 4 مكاتب. وكانت أراضي دبي قد أنشأت العديد من المكاتب في روسيا والمملكة المتحدة والصين والهند، لتصل بالإجمالي إلى 12 مكتباً خلال هذا العام، مشيرة إلى الدور المهم جداً الذي تلعبه سفارات وقنصليات دولة الإمارات في تلك الأسواق، لتسهيل وتذليل التحديات؛ لخدمة العملاء والمستثمرين.

ومن أهدافنا أيضاً، أننا نسعى إلى التركيز على عنصر الترويج المستدام على مدار السنة؛ لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين العالميين، ومن هنا نخطط لربط مراكز الترويج العقارية الخارجية بالنظام الداخلي لأراضي دبي؛ لإنجاز جميع المعاملات العقارية بطريقة سهلة، وبأسلوب أسرع لا تختلف عن إنجازها في دبي.

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تعزيز سهولة ممارسة الأعمال



*ما أبرز أهداف استراتيجيتكم على صعيد الأمن والتثقيف العقاري؟

- نؤكد أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الدوائر الحكومية المحلية، والتي تصب جل اهتمامها في إسعاد سكان دبي، وفي تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات؛ من خلال النهوض بمدى وعي ونضج المستثمر، وتسخير كافة الإمكانات والطاقات الحكومية؛ لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات.

ومن هذا المنطلق، عززت أراضي دبي أواصر التعاون المشترك مع شرطة دبي انطلاقاً من حرصنا على تثقيف المستثمرين؛ لحمايتهم من الممارسات الخاطئة، التي قد تصادفهم خلال دورة الاستثمار العقاري سواء من حيث العديد من الإجراءات من بداية العملية الاستثمارية حتى انتهائها؛ مثل التأكد من مصداقية الإعلان العقاري، والاعتراف بالوسيط العقاري كممثل مرخص من أراضي دبي، وتوفر حساب ضمان عقاري للمشروع وغيرها.

إن أحد أهم الركائز للمستثمر هو تحقيق الأفضل من الاستثمار ضمن أدنى مستويات من المخاطر، وإن من أهم تلك المخاطر هي معدل الأمن الذي يتخذ أشكالاً عدة، تبدأ بالأمن الشخصي والأمن على الممتلكات والأمن الإلكتروني، ومن هنا يأتي دور دائرة الأراضي والأملاك والقيادة العامه لشرطة دبي في توفير أفضل الفرص الاستثمارية تحت مظلة أمنية شاملة موسعة تغطي كافة المستويات، وتعزز ثقة مستثمرينا؛ من خلال اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة التي تحول دون أية اختراقات أو ممارسات قد تمس ملكية المستثمرين لحقوقهم العقارية.



1000 وسيط عقاري



تستهدف الدائرة استضافة أكثر من 1000 وسيط عقاري من أسواق مختلفة حول العالم خلال 2019؛ للاطلاع على الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة، والمناخ الاستثماري المتميز فيها. وبعد استقبال ما يزيد على 150 وكيلاً و11 مستثمراً عقارياً من الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يناير/‏‏‏‏كانون الثاني الماضي، زار دبي نحو 65 وسيطاً عقارياً أمريكياً في مارس/‏‏‏‏آذار المنصرم، وتستعد «أراضي دبي» للترحيب ب25 مستثمراً من الصين، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة المتوقع أن يستقطبها سوق «عقارات دبي» من سوق الولايات المتحدة الأمريكية ستصل إلى أكثر من ملياري درهم خلال عام 2019.



إمكانات هائلة



قالت ماجدة علي راشد :نعمل على ترسيخ مكانة دبي عالمياً؛ لتكون دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة، إضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية الجذابة التي يمكن للمستثمرين من مختلف الجنسيات الحصول عليها في سوق دبي العقارية، إضافة إلى تعزيز الخدمات التي يقدمها «معهد دبي العقاري» إلى الوكلاء والوسطاء العقاريين. لقد تمكنت دبي من تعزيز مكانتها على قائمة أفضل مدن العالم على مر السنين، وحققت تقدماً كبيراً في قطاع العقارات. وأظهرت المدينة أيضاً إمكانات هائلة في هذا المجال، خاصة وأنها ستستضيف معرض «إكسبو 2020» الذي سيفسح المجال للمزيد من الفرص والاستثمارات العقارية التي ستؤدي حتماً إلى مشاريع مبهرة ونتائج متميزة.



مركز الشرطة الذكي



في إطار السعي لتحقيق سعادة المستثمرين بتقديم أفضل الخدمات في ظل هذا التطور التقني والمعلوماتي، وإيماناً منا بأن أي استثمار ناجح لن يكتمل إلا بتوفر عامل الأمن والأمان، وصون حقوق جميع أطراف معادلة الاستثمار العقاري، سنوفر بالتعاون مع شرطة دبي 32 نقطة لمركز الشرطة الذكي (SBS) في المجمعات والمناطق التطويرية الرئيسية الجديدة، لتمكن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بصورة ذكية، من دون الحاجة للانتقال لمراكز الشرطة التقليدية أو الانتظار في الطوابير لإنجاز معاملاتهم. ويعد مركز الشرطة الذكي، مركزاً متكاملاً تفاعلياً ذاتي الخدمة من دون تدخل بشري، ويعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يتيح لأفراد المجتمع التقدم بطلب خدمات «شرطة دبي»، والتي يتم تقديمها في مراكز الشرطة التقليدية. ويوفر المركز العديد من الخدمات الذكية.