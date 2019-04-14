ارتفاع أسهم «فيات كرايسلر» 4.2%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم شركة فيات كرايسلر الجمعة، إلى أعلى معدل لها خلال شهرين، بعد أن أعلنت الشركة أنها بصدد تحقيق أهدافها لهذا العام، مع طرح طرز جديدة من السيارتين جيب ورام لتعويض البداية الضعيفة للعام في أمريكا الشمالية.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة مايك مانيلي خلال الاجتماع السنوي للشركة الأمريكية-الإيطالية في أمستردام بأن فيات ستحظى بدفعة قوية من خلال الطراز الجديد للسيارة جيب جلاديتور والطراز الجديد من الشاحنة رام في أمريكا الشمالية خلال النصف الثاني من العام.

وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 4.2%، وهو أعلى معدل لها منذ 7 فبراير/شباط الماضي. (د ب أ)