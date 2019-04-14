«جوجل» و«أمازون».. الهيمنة على تفاصيل حياتنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور



تميز حضور كل من شركة «جوجل» و«أمازون» في المعرض السنوي لمنتجات المستهلك الإلكترونية في لاس فيجاس، بالهيمنة والتميز في عرض ابتكارات لا يمكن لزوار المعرض مقاومة إغراء الاطّلاع عليها بتعمق وربما تجربة كل منها.

وحتى وقت قريب، تنافست «جوجل» و«أمازون» على الحضور في منازلنا من خلال الأدوات الذكية الخاصة بهما، والتي منها مكبرات الصوت الذكية مثل «إيكو» من «أمازون» و «هوم» من «جوجل» وتقنيات التلفزة مثل «كرومكاست» و«فاير تي في»، وأنظمة الأمن المنزلي مثل «رينج» و«نيست».

إلا أن معرض إلكترونيات المستهلك السنوي هذا العام، شهد هيمنة واضحة لمنتجات الشركتين وتقنياتهما، بحيث يخيل إليك أن برنامج «أليكسا» من «أمازون» و«أسيستانس» من «جوجل»، سوف يتدخلان في كل شاردة وواردة من حياتنا اليومية رضينا أم لم نرض.

ويشهد المعرض العريق سنوياً، عروضاً هائلة ومتنوعة من أحدث المنتجات التقنية بدءاً من الروبوتات إلى أجهزة تعقب الحالة الصحية وتكنولوجيا البث التلفزيوني. وعلى الرغم من أن كل هذه الأشياء كانت حاضرة بقوة هذا العام، إلاّ أن الحضور المهيمن لكل من «جوجل» و«أمازون»، اللتين لم يكن لهما حضور في لاس فيجاس حتى قبل عامين، كان لافتاً بفضل جهازي التحكم بالصوت «أليكسا »و«أسيستانس»، اللذين يوفران ميزات التحكم بالأجهزة عن طريق الصوت، وسيتم دمجهما في كل فئة تقريبًا من المنتجات الجديدة التي تم تقديمها في المعرض، من أجهزة التلفزيون إلى الأفران المنزلية، وحتى جزازات العشب وصنابير الحمّام.

وتضاعف حضور «جوجل» ثلاثة أضعاف هذا العام، فضلاً عن توفير قطار نقل سريع لنقل زوار جناحها يدار عن بُعد، في تجربة أوضحت كيف يمكنك استخدام مساعد «جوجل» على مدار اليوم، بدءاً من الحصول على الاتجاهات ومعلومات المرور إلى طلب الطعام والتقاط صورة شخصية.

أما «أمازون»، فتميز حضورها من خلال العرض في ثلاث منصات مختلفة، الأولى: لمنتجاتها الحصرية، عرضت فيها كيف يمكنك تسليم الطرود داخل منزلك وفي سيارتك مضيفة إليها هذا العام مرآب السيارة. وخصصت المنصة الثانية: لنظام الحراسة والأمن المنزلي «رينج»، والذي أضاف مجموعة من المنتجات الجديدة مثل الكاميرات الأمنية والأضواء. وخصصت منصتها الثالثة: لمجموعة من منتجات شركائها، بما في ذلك النظارات الذكية وآلات القهوة والأفران المزودة بتقنية «أليكسا» المدمجة.

وقالت «جوجل»، إنه بحلول نهاية يناير 2020، سيكون هناك أكثر من مليار جهاز مزود بتقنية «اسيستانس»، صعوداً من 500 مليون في مايو/‏أيار، ومما سهل هذا النمو أن المساعد الآن يتوفر كميزة قياسية على هواتف أندرويد. وقالت «جوجل» إن المساعد أيضاً متوفر في 10آلاف من الأجهزة المنزلية الذكية المختلفة من منتجات أكثر من 1600 علامة تجارية.

وقالت «أمازون» إنه يوجد الآن أكثر من 150 منتجاً مزوداً بتقنية «أليكسا»، ما يعني أنه يمكنك التحدث مباشرة إلى تلك الأجهزة دون الحاجة إلى برنامج «إيكو»- وأكثر من 28 ألف منتج من 4500 علامة تجارية متوافقة مع تقنية «أليكسا». وقالت «أمازون» أيضًا إنها باعت أكثر من 100 مليون جهاز مزودة بتلك التقنية.

فهل تصبح تقنيات «أليكسا» و«أسيستانس»، جزءاً من أي سيارة أو ثلاجة تشتريها بعد عامين حتى لو كنت لا تعرف كيف تستخدمها؟