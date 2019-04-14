غرفتا «رأس الخيمة» و«الأسترالية العربية» تبحثان تنمية الاستثمار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أهمية الشراكة الإماراتية الأسترالية في قطاعات الأعمال المختلفة، التي أسست لها قيادتا البلدين الصديقين، وتشهد نمواً متطوراً في ضوء الزيارات المتبادلة للمسؤولين في البلدين، والمشاركة في المعارض والمنتديات المشتركة

أشار محمد النعيمي إلى أن حركة التجارة البينية بين رأس الخيمة وأستراليا شهدت نمواً ملحوظاً بمعدل بلغ 36% خلال ال5 سنوات الماضية، لافتاً إلى أن نشاط الشركات الأسترالية في الإمارة، حقق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت ال128 نشاطاً؛ حيث توزعت بنسبة 47 % في مجال التجارة وخدمات الإصلاح، و15% في الوساطة المالية، و8% لكل من الصناعات التحويلية والتشييد والبناء، و9% للخدمات المجتمعية، و4% لكل من التعليم والعقارات، و2% للنقل والتخزين، و1% لكل من الكهرباء والغاز والمياه والفنادق والمطاعم والصحة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمقر غرفة رأس الخيمة مؤخراً، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مع وفد تجاري أسترالي برئاسة رولاند جبور رئيس الغرفة الأسترالية العربية للتجارة والصناعة، إلى جانب ممثلي 25 مؤسسة حكومية وخاصة أسترالية ومحلية، مؤكداً أن تلك اللقاءات المتبادلة تشكل فرصة مهمة للجانبين الإماراتي والأسترالي؛ لعرض رؤيتهما لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، باستفادة كل طرف من الميزات التي يقدمها الطرف الآخر، وتعزيز الشراكة الإماراتية الأسترالية، لافتاً إلى أن غرفة تجارة رأس الخيمة أصدرت خلال العام الماضي فقط نحو 1190 شهادة منشأ لبضائع مصدرة إلى أستراليا.واستعرض النعيمي حجم التجارة الخارجية بين الإمارات وأستراليا خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2017، والتي شهدت نمواً ملحوظاً بلغ 17%، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في نهاية عام 2017 نحو 12.054 مليار درهم، مؤكداً أن دولة الإمارات بوجه عام، ورأس الخيمة بشكل خاص تسعى دائماً إلى بناء علاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف الدول في كافة المجالات.و قال رولاند جبور رئيس الغرفة الأسترالية العربية للتجارة والصناعة،: إن أستراليا تشجع الاستفادة من البيئة الاستثمارية في رأس الخيمة؛ من خلال التركيز على القطاعات التي تهم السوق المحلي، كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في أستراليا، مشيراً إلى توفير كافة التسهيلات والحوافز، لاستقطاب المستثمرين؛ لإقامة مشاريع استثمارية لدعم مسيرة التنمية في بلاده.