الشارقة.. بيئة مثالية للاستثمار في اقتصاد المعرفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصبحت الشارقة منصة استراتيجية لبحث السبل المثلى لتوجيه استثمارات القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الأكاديمي والبحثي في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث، وتوظيفها بالشكل الأمثل في خدمة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير اقتصاد معرفي قائم على الإنتاجية والابتكار والاستدامة، انسجاماً مع أهداف رؤية دولة الإمارات.

عملت الشارقة لتكون في مقدمة الدول الداعمة للبحث العلمي والابتكار، لإدراكها بأن البحث العلمي والتطوير عناصر مهمة في بناء وتطوير المستقبل للبلدان كافة، تستشرف مستقبل الأجيال القادمة لترسم ملامح التطور المقبل من خلال تسخير كافة الإمكانات المادية، إيماناً بأن البحث العلمي هو المقياس الحقيقي على ارتقاء الدول، وهو قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.



مدينة جامعية متكاملة



كان إنشاء مدينة جامعية متكاملة وشاملة هي الأكبر في المنطقة خير دليل على ذلك؛ إذ تضم هذه المدينة جامعات عدة يرتادها أكثر من 47 ألف طالب وطالبة، وفيها أيضاً ما يزيد على 2000 أكاديمي من حملة درجة الدكتوراه، ثم جاء إنشاء مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار كمبادرة من حكومة الشارقة ممثلة بالجامعة الأمريكية في الشارقة ليكلل هذا الإنجاز الأكاديمي البحثي الضخم لتكتمل الدائرة البحثية بالتطبيق، لنرى ومن خلال هذا المجمع ترجمة عملية من خلال حركة دؤوبة لتنتج الأفكار والمخططات الجديدة وتدخل التحديثات النوعية المبتكرة في شتى نواحي الحياة البشرية، وتتبنى براءات الاختراع التي تتقدم بها المؤسسات والأفراد وتقدم لهم الدعم الكامل وتهيئ لهم الظروف المناسبة لديمومة عملهم ونضوج أفكارهم، وانطلاقاً من موقعه كمشروع حيوي يحاكي مجمع الشارقة للبحوث ويدعم مسيرة النمو والتنوع الاقتصادي؛ حيث يوفر فرصاً كبيرة للمؤسسات الوطنية والعالمية لأن تكون جزءاً من الثورة الرقمية والتحول التكنولوجي والانفتاح الاقتصادي، مقدماً آفاقاً رحبة لتبني مبادرات نوعية داعمة لمسار البحوث والتطوير.



نقل التكنولوجيا



يقول حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكارأن من أولويات مجمع الشارقة للبحوث، تشجيع وتفعيل الدور الأكاديمي ممثلاً بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة للانتقال بالبحث العلمي من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية التطبيقية وجعله واقعاً ملموساً من خلال المجمع؛ إذ تمت تهيئة كافة الظروف وتسخير كافة الإمكانيات المالية لخدمة هذا الهدف والعمل على مساعدة الباحثين وربطهم بعالم الأعمال والاستثمار، ويمثل المجمع حلقة الوصل المثالية بين الأكاديميين والقطاع الخاص الاستثماري.



دعم الشراكات



يتفرد المجمع بأنه نواة مصممة خصيصاً لتحاكي مسار التنويع الاقتصادي، واضعاً تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مقدمة الأولويات الاستراتيجية سعياً وراء زيادة الإنفاق على مشاريع البحث والتطوير على جميع المستويات التقنية والاجتماعية والاقتصادية.

وتتمثل أبرز الملامح المميزة للمجمع في كونه إحدى الدعائم المتينة لتوظيف التقدم التكنولوجي في خدمة التنمية المجتمعية، لاسيما أنه يولي اهتماماً بالغاً بإيجاد حلول فاعلة لتحديات المياه والطاقة المتجددة والبيئة والرقمنة والهندسة المعمارية والنقل والخدمات اللوجستية، والتي تمثل بمجملها ركائز أساسية لتحقيق رفاهية المجتمع وبناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة.

وكيفية الاستفادة من الموارد الطبيعية، من الطاقة الشمسية والمياه المالحة، ودرجات الحرارة العالية، والرطوبة الجوية في توفير مصدر لري الزراعة، وإنجاح مشروعات نموذجية، من خلال التركيز على أهمية طرق الزراعة المبتكرة، وفوائدها العديدة مقارنة بالطرق التقليدية للري، ومدى مساهمتها في تنقية البيئة وتوفير المنتجات الزراعية لسكان المدن في العالم، إلى جانب دورها في الاستفادة من مياه البحار التي تغطي مساحات شاسعة، تصل إلى 70% من الكرة الأرضية.

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الزراعة المستدامة



يقدم موقع الأبحاث المتخصص بتطوير تقنيات الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، حلولاً تقنية مبتكرة للزراعة عبر استخدام البنية التحتية في الأماكن الحضرية القائمة كالشرفات والمنازل والمدرجات، ومن هذه التقنيات «مزرعة البرج» (نظام زراعي هوائي عمودي) وتقنية المزرعة الأفقية (نظام زراعة داخلي قابل للتكديس وقائم على المياه).

إذ يعمل المشروع من خلال مجمع الشارقة للبحوث على تقديم مفهوم جديد للزراعة المستدامة من خلال ممارسة الزراعة باستخدام مبادئ علم البيئة، وهو دراسة العلاقات بين الكائنات الحية وبيئاتها. والتي تُعرف كذلك بأنها «نظام متكامل من الممارسات الإنتاجية النباتية والحيوانية التي لها تطبيقات ميدانية خاصة تستمر على مدار فترة طويلة، لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة غير المتجددة والموارد الموجودة في الحقول وتحقيق التكامل بين أساليب المكافحة الإحيائية والدورات الإحيائية الطبيعية، كلما أمكن والحفاظ على قابلية اقتصاد الحقول للاستمرار وتحسين نوعية حياة المزارعين والمجتمع ككل.



مشروع المياه



أحد أهم المجالات البحثية في موقع أبحاث التقنيات المستدامة التابع لشركة مارلين العالمية، ضمن مجمع الشارقة للبحوث مشروع المياه المستدامة، وهو عبارة عن نظام محاكاة للأمطار من خلال محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تقدر بعشرة أضعاف كمية الماء النقي المقطر في المتر المربع خلال اليوم الواحد من أي مصدر للمياه (مياه البحر والمياه الجوفية وما إلى ذلك) مقارنة بطرق التقطير الشمسية التقليدية. وتقوم الفكرة على إعادة هندسة التقطير الشمسي، والتي تعتبر أساس التقنية التي عرفها البشر منذ آلاف السنين.



ثقافة البحث



حول الاستثمارات العلمية المبتكرة قال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: إن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يتبنى استراتيجية الاعتماد على البحث العلمي والابتكار لتحقيق الاستدامة في المصادر الطبيعية الداعمة لمشاريع التنمية الشاملة من خلال العديد من المبادرات على أرض الواقع، كتأسيس شراكات استراتيجية مع مراكز البحث العلمي محلياً وعالمياً، لتحقيق أهداف المجمع الرامية إلى ترسيخ ثقافة البحث العلمي كوسيلة للتطوير والاستدامة، كما أن هذا الإقبال على المجمع من قبل مثل هذا النوع من الشركات البحثية العالمية يعكس ثقة المستثمرين والشركات الدولية والإقليمية باتخاذ المجمع مقراً لأعمالها.



رؤى مستقبلية



قال حسين المحمودي: إن المجمع يعمل على الاستثمار في المزيد من المبادرات والخدمات الذكية التي ستعزز دور قطاع التكنولوجيا والابتكار لدعم مسيرة التنمية المستقبلية المستدامة في الشارقة، من خلال الدور المحوري الذي يلعبه في دعم الخطط الاستراتيجية لإمارة الشارقة، الرامية إلى جعلها نقطة جذب رئيسية وبوابة عالمية للمستثمرين العاملين في قطاع التكنولوجيا والابتكار. ويعمل المجمع على توفير مرافق متكاملة لخلق بيئة تدعم البحث والتجارب العملية، كما يوفر حوافز كبيرة للمستثمرين لتمكينهم من التكيف والمنافسة، والقدرة على اختراق الأسواق العالمية، تشمل الإعفاءات الضريبية والجمارك، والملكية الكاملة للمشروع، وغيرها.