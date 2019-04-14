«مالية عجمان» تنفذ المرحلة الأولى من أتمتة التحويلات البنكية الحكومية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

نفذت دائرة المالية في عجمان المرحلة الأولى من مشروع أتمتة التحويلات البنكية الحكومية بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى الارتقاء بالعمل الحكومي عبر توفير خدمات ذكية متطورة وتسهيلات متميزة لجميع العاملين والمتعاملين، تحقيقاً لرؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى بناء منظومة مالية حكومية تساهم بتعزيز تنافسية الدولة.

وأكد مروان أحمد آل علي مدير عام الدائرة أن مالية عجمان تسعى إلى تعزيز مفهوم الحكومة الذكية، عبر تقديم خدمات متميزة تتبنى أفضل الحلول والآليات المبتكرة لتحقيق السرعة والدقة في إنجاز المعاملات، ومواكبة التطورات والمستجدات على المستوى المحلي والدولي، بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية في الإمارة.

وأضاف أن الدائرة ملتزمة بتسريع خطواتها نحو أتمتة جميع أنظمتها وخدماتها للتخلص من المعاملات الورقية.

وأوضح فيصل يونس مدير إدارة الإيرادات الحكومية بالدائرة أن المشروع سينقل عملية التحويلات البنكية الحكومية من كونها تقليدية إلى عملية ذكية بالكامل، بطريقة مؤتمتة حيث يتم التحويل البنكي للمبلغ المطلوب بشكل آلي إلى حساب المستفيد دون الحاجة لنماذج ورقية أو إمضاءات حسب الطريقة التقليدية.