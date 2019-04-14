شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيت الخطأ في تعرفة ترامب على أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ريك نواك *

جاء توقيت التهديد التعريفي الأخير لإدارة ترامب في وقت لا يسمح للأوروبيين بالتصعيد. ولكن بعد مرور عامين على ولاية الرئيس الأمريكي، يبدو أن أوروبا أيقنت بأن كلماته ليست تهديدات فارغة.

أخيراً لجأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الخيار الوحيد الذي ثبتت جدواه فيما مضى وهو تهديد الجبن الفرنسي إضافة إلى العديد من السلع الأخرى، والتي تشمل أيضاً الطائرات والدراجات النارية ضمن قائمة البضائع التي ستفرض عليها تعرفة جمركية في وقت لاحق من هذا العام، وربما يصل مجموعها إلى 11 مليار دولار.

هذا الرقم لا يزيد على 1/30 من قيمة السلع التي طالتها الحرب التجارية المستمرة منذ عام تقريباً مع الصين، لكن التحرك ضد أوروبا ينطوي على مخاطر ضرب حركة التجارة عبر الأطلسي. وقد تضررت هذه التجارة بالفعل بسبب التعرفة الأمريكية التي فرضت العام الماضي على الصلب والألومنيوم.

ولكن بالنظر إلى أن فرنسا تعتمد بشكل أكبر على السوق الأمــريكية، قال وزير المالية برونو لو ماير يوم الثلاثاء: إن كلا البلدين يحاول «التوصل إلى اتفاق ودي»، على الرغـــم من أن الاتحاد الأوروبي قد فكر في إمكانية الانتقــام. وأي اتفاق لتجنب مثل هذا التصعيد من شأنه أن يركز على النزاع المســـتمر منذ أكـــثر من عقد والذي أثار تهـــديد فرض الرسوم الجمركية، وهو الدعــم المالي الممنوح لشركة إيرباص، المنافس الرئيسي لشركة بوينج، التي تتعــــرض لضغوط متزايدة بعد أن تم وقــف طائراتها من طراز 737 ماكس عن الحركة في جميع أنحاء العالم.

وجاء توقيت التهديد التعريفي الأخير لإدارة ترامب في وقت لا يسمح للأوروبيين بالتصعيد. ولكن بعد مرور عامين على ولاية الرئيس الأمريكي، يبدو أن أوروبا أيقنت بأن كلماته ليست تهديدات فارغة، وأن الاتحاد الأوروبي قد لا يكون قادراً على مواجهة تصميم ترامب بحيث تكون له الكلمة العليا في حال تصاعد التوترات.

فعلى سبيل المثال، لا تزال الولايات المتحدة والصين تخوضان حرباً تجارية وضعت أوروبا - التي تعتمد بشدة على التجارة مع كليهما - في موقف حرج. وهدد ترامب في السابق بضرب السيارات الألمانية وغيرها من الصادرات، مما أثار مخاوف بين المستثمرين والشركات الألمانية.

ربما يقول المراقبون المطلعون على تعاملات ترامب مع أوروبا بأنه يميل إلى ملاحقة قادة العالم الذين لا يحبونه. فقد حذرت ميركل بشكل خاص بعد انتخابات عام 2016 من أن ترامب يجب أن يبدي «احتراماً لسيادة القانون وكرامة كل الأطراف». ومنذ ذلك الحين، يبدو أن ألمانيا كانت هدف ترامب الأوروبي المفضل خاصة السيارات والجيش الألماني.

ويقول الجانب الأمريكي بأن هذه التدابير تأتي رداً على الإعانات المقدمة إلى شركة الصناعات الجوية الأوروبية إيرباص - تلك الإعانات التي قالت منظمة التجارة العالمية إنها تفقد بوينج ميزة تنافسية. ولا يزال من الممكن تجنب تهديدات التعرفة الجمركية الأمريكية إذا أوقف الأوروبيون دعمهم لإيرباص. لكن أليست منظمة التجارة العالمية تحت مطرقة انتقادات ترامب التي لا تتوقف عن الضرب؟

لا شك في أن الاتحاد الأوروبي يعارض تلك المطالب ويقول إن شركة بوينج تلقت حوافز ضريبية مماثلة.

ولتبرير تهديدات التعرفة السابقة ضد الصين والاتحاد الأوروبي، استخدمت إدارة ترامب ثغرة تسمح بإدخال مثل هذه الإجراءات تحت مظلة «الأمن القومي». ونادراً ما تستغل هذه الثغرة لأن اللجوء إلى مظلة الأمن القومي بدون مسوغات مشروعة يثير حفيظة منظمة التجارة العالمية التي لا يمكنها حل النزاعات بين الدول إلا خارج إطار «الأمن القومي».

وعندما وجد مصنعو السيارات الألمان أنفسهم فجأة متهمين بأنهم يهددون الأمن القومي الأمريكي العام الماضي، أشار العديد منهم إلى عشرات الآلاف من الأمريكيين الذين يعملون في مصانعهم على الأرض الأمريكية.

لكن ترامب رفض تغيير المسار، مما زاد من خطر تفكيك آليات منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات على المدى الطويل، لإجبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة على تقديم تنازلات قصيرة الأجل.

ماذا ستكون التداعيات الفورية للإعلان الأخير؟

المؤكد أن التعرفة لن تطبق فوراً. ولكن إذا تم تنفيذها في نهاية المطاف، فلا شك في أن أسعار السلع المفضلة لدى الأمريكيين مثل «جبن روكفور الفرنسي» سترتفع وهذا سينعكس على المستهلكين الأمريكيين. وتشمل البضائع الأخرى الأقل شهرة التي تأثرت بالتعرفة الأمريكية وفقاً لقائمة التعريفات، العطريات المستخلصة من أصول نباتية من بين مئات العناصر الأخرى مثل المشروبات الكحولية وبعض المأكولات البحرية.

وفي محاولة للحد من مخاطر الحرب التجارية سيتمسك الاتحاد الأوروبي بالتهدئة. فبعد لقاء جان كلود جونكر رئيس المفوضية الأوروبية والرئيس ترامب في واشنطن في يوليو الماضي، اتفق الجانبان على «العمل سوياً من أجل إلغاء التعرفة الجمركية، والحواجز غير الجمركية، ووقف الدعم عن السلع الصناعية عدا السيارات»، ولا يزال الاتحاد مستعداً لاستئناف التفاوض. لكن القرار الأمريكي الأخير سوف يعقد الأمور ويخرجها عن مسارها الهادئ.

وتصعيد الحرب التجارية لا يزال احتمالًا قائماً - على الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لديهما نفس الرغبة في منع مثل هذا التصعيد الذي يلحق أضراراً اقتصادية بجميع الأطراف، وخاصة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

* واشنطن بوست