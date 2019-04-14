«الأنظمة والخدمات الذكية» تنشئ «مركز الامتياز السحابي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، أمس، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع «مايكروسوفت»؛ لإنشاء «مركز الامتياز السحابي»؛ حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تسريع عملية التحول الرقمي لحكومة أبوظبي التي تقودها الهيئة، فضلاً عن تزويد القوى الحكومية العاملة في الإمارة بمتطلبات العصر الرقمي.

وتعكس الاتفاقية رؤية الهيئة والتزامها المستمر في ريادة الابتكار، وتبني التكنولوجيات الناشئة؛ وذلك عبر الاستفادة من شراكتها الاستراتيجية مع شركة «مايكروسوفت»، التي تقدم الحلول السحابية لأكثر من مليار مستخدم حول العالم، وتسعى إلى التوسع في هذا القطاع الحيوي؛ خاصةً بعد اختيارها الإمارات لإنشاء أول مركز بيانات سحابية في الشرق الأوسط.

يركز تعاون «مايكروسوفت» مع الهيئة على إنشاء مركز للامتياز السحابي؛ حيث ستقدم مايكروسوفت بموجب هذه الاتفاقية دورات تدريبية ل240 موظفاً حكومياً من مختلف الإدارات والهيئات، وسوف يتم توزيع تلك الدورات على 11 مساراً تغطي كافة مهارات «مايكروسوفت»، التي تصل إلى 300 مرحلة، وستعمل «مايكروسوفت» من خلال دوراتها التدريبية على تزويد موظفي حكومة أبوظبي بالمهارات الأساسية للتقنيات الحديثة؛ مثل: منصة «مايكروسوفت أزور السحابية»؛ و«أوفيس365»؛ و«البيانات»؛ و «الذكاء الاصطناعي»؛ و«داينمكس 365».

وفي نفس السياق، سيتمكن موظفو حكومة أبوظبي من خلال منصة «Cloud Society» من الوصول إلى بوابة التدريب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر، وسيقدم متخصصون من «مايكروسوفت» الدعم اللازم لجميع المتدربين .

وعلى هامش التعاون بين الطرفين، ستقوم «مايكروسوفت» بخطوة تعزيزية من شأنها تمكين العمل التشاركي لدى موظفي حكومة أبوظبي؛ عبر جميع الهيئات والإدارات؛ وذلك من خلال توفير منصات تعاونية، تسمح لهم بمشاركة أعمالهم وسهولة تواصلهم بين الإدارات.

وقالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: «تسير الهيئة بخطى راسخة نحو مستقبل قريب ضمن استراتيجية وخريطة طريق واضحة تقود من خلالها مسيرة التحول الرقمي في حكومة أبوظبي؛ وذلك بتعزيز شراكاتها مع أبرز الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الحديثة؛ بهدف تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، وتمكينها من توفير خدماتها؛ من خلال أنظمة متطورة ومبتكرة تسهم في رفع الأداء الحكومي، وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع رؤية الهيئة بترسيخ مكانة أبوظبي الريادية في مجال التكنولوجيا، واستحداث التقنيات المبتكرة. وسيسهم هذا التعاون الجديد في تطوير كفاءات ومهارات موظفي حكومة أبوظبي، ورفد المؤسسات الحكومية برأس مال بشري مؤهل لديه القدرة على التعامل مع أفضل الحلول الرقمية والتقنيات التكنولوجية المتطورة، إيماناً بأن التفاعل البشري المدعوم بالتكنولوجيا من شأنه الارتقاء بخدمات المتعاملين؛ ومن خلال ذلك فإن الهيئة تساهم في تحقيق أهداف برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

وقال جان فيليب كورتوا نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شركة «مايكروسوفت» للمبيعات العالمية والتسويق والعمليات: «تلتزم مايكروسوفت التزاماً راسخاً نحو تمكين عملية التحول الرقمي في جميع الهيئات الحكومية داخل إمارة أبوظبي».