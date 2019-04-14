دبي تطرح حلولاً لوجستية لـ 500 شركة بتروكيماويات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تكشف موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات عن مجموعة من أحدث عروضها من الحلول المتطورة الخاصة بقطاع البتروكيماويات والكيماويات؛ وذلك خلال مشاركتها في المنتدى الخليجي الحادي عشر للبتروكيماويات (جيبكا)، الذي ينعقد في دبي بين 15 و17 إبريل/نيسان الجاري.

تسلط المشاركة الضوء على النهج اللوجستي الجديد للتوصيل «من الباب إلى الباب»، والذي يوفر الدعم للعملاء في كل خطوة على طول سلسلة التوريد. يعتمد هذا النهج على تكامل أنشطة العديد من مؤسسات الأعمال، بما في ذلك ميناء جبل علي والمنطقة الحرة (جافزا) ومنصة دبي التجارية، وغيرها من مؤسسات المجموعة؛ بهدف إنشاء واحدة من سلاسل التوريد الأكثر كفاءة وديناميكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

تعد موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، واحدة من المراكز المحورية لقطاع البتروكيماويات والكيماويات على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ويتعامل ميناء جبل علي مع أكثر من 65% من صادرات القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي؛ من خلال شبكته التي تضم 140 ميناء، وتقديمه لنحو 80 خدمة أسبوعية، كما ارتفع إجمالي التجارة في الميناء بنسبة 6% خلال عام 2017. وتعد «جافزا» مقراً ل500 شركة بتروكيماويات، والتي توظف مجتمعة أكثر من 6500 شخص.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: «تتقدم صناعة البتروكيماويات بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق؛ حيث تمثل المنطقة واحدة من أسرع أسواق الكيماويات نمواً في العالم. ونحن ملتزمون بتسهيل نمو الصناعة، وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية؛ من خلال تبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها الإحلالية كالذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتخزين الطاقة، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، وغيرها من التقنيات الأخرى، ونحن نركز على بناء حلول متقدمة ومستدامة لهذه الصناعة».

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يرتفع استهلاك المواد الكيماوية في العالم بنسبة 60% تقريباً بين 2018 و2050، وتشكل دول مجلس التعاون الخليجي 12% من حجم المواد الكيمياوية عالية القيمة.

من خلال بيئة الأعمال المتطورة والمتكاملة التي يوفرها ميناء جبل علي وجافزا، تقدم موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، حلولاً مخصصة لعملائها مع مجموعة واسعة من خدمات الموانئ، واللوجستيات التي تتمحور حول المنافذ والخدمات ذات القيمة المضافة. ويشمل ذلك التخزين على أنواعه وفي الخزانات الحائزة شهادات «آيزو»، إضافة إلى تحويل الشحنات، وإدارة النقل، وتنفيذ الطلبات، ومزج الكيمياويات، وكذلك التجميع والتعبئة، وتنظيف الخزانات وإصلاحها، وصولاً إلى شحن البضائع، وغير ذلك من الخدمات الأخرى.

يساهم ميناء جبل علي والمنطقة الحرة معاً بنسبة 33.4% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وبنسبة 14.9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات. كما توفر محفظة موانئ دبي العالمية للعملاء الحلول المتكاملة؛ من خلال 78 ميناء ومحطة بحرية، و9 مجمعات لوجستية.