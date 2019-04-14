15 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة المتوقعة سنوياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بنما: سامي مسالمة

أكد محمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن وزارة الاقتصاد تعمل باستمرار على مراجعة وتعديل بعض القوانين التي تصدرها من أجل الوصول إلى بيئة اقتصادية مرنة وتنافسية، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على مراجعة وتعديل 4 قوانين وهي: قانون الوكالات وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة، إلى جانب قانون التحكيم التجاري.

وأضاف: بعد صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر نتوقع نمو حجم التدفقات الأجنبية المباشرة من 10 مليارات دولار سنوياً إلى 15 مليار دولار وحجم كبير من الاستثمارات الجديدة، سيكون من دول أمريكا اللاتينية، بعد توسيع آفاق التعاون مع المنطقة اللاتينية.

وأوضح أن القطاعات التي سيسمح بالاستثمار فيها بنسبة 100% لم يتم تحديدها بعد، لكن مجلس الوزراء أقر تشكيل لجنة الاستثمار الأجنبي وهي التي ستقرر القائمة السلبية والإيجابية، والتي سترتبط بشكل كبير مع استراتيجية دولة الإمارات للابتكار والتعليم والصحة والطاقة المتجددة وقطاعات الفضاء، لكن سيكون هذا الأمر من اختصاص اللجنة والذين اجتمعوا فعلاً واستعرضوا بعض القطاعات وسيرفعون توصيتهم لمجلس الوزراء وسيتم اعتمادها بعد ذلك ونتوقع صدورها خلال العام 2019.

وقال: «حجم الاستثمارات الإماراتية في دول أمريكا اللاتينية لا يزال قليلاً جداً، ونطمح لزيادته خصوصاً في ظل الاستقرار السياسي في معظم دول أمريكا اللاتينية وتوجهاتها لتطوير قوانينها وحماية الاستثمارات الأجنبية، ووضع جميع التسهيلات أمام المستثمر، وهذا من شأنه أن يسهم في تدفق مزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى هذه الدول».

وأشار الشحي إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي لا يتعدى 2% من حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2017، مشيراً إلى أن انعقاد المنتدى العالمي للأعمال في أمريكا اللاتينية، سيدعم توجه الدولة فيما يخص التنوع في الشركاء التجاريين وفتح آفاق جديدة في أسواق جديدة.

وأشار إلى أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة وقد يجذب المستثمرين الإماراتيين للاستثمار في الفنادق والمنتجعات وجذب السياحة الخليجية إلى أمريكا اللاتينية، وأيضاً جذب السياح اللاتينيين إلى دولة الإمارات، كما أن أهم التحديات في دول أمريكا اللاتينية هي الطيران المباشر، ونعتقد أننا بحاجة إلى أن يكون هناك تعاون بين شركات الطيران بدولة الإمارات والشركات في دول أمريكا اللاتينية بهدف فتح خطوط جوية ما بين دولة الإمارات والعواصم في هذه الدول، فعلى سبيل المثال لو كان هناك طيران مباشر بين دولة الإمارات وبنما سيزداد حجم التبادل التجاري إلى 10 أضعاف خلال عام واحد، خصوصاً أن حجم التبادل التجاري مع بنما ضعيف جداً في ظل عدم وجود طيران مباشر.

وقال: «وجودنا في منتدى كبير في المنطقة اللاتينية، يعد رسالة من دولة الإمارات بأن هذه الدول سيكون لها تركيز كبير منا في السنوات القادمة وسنعمل على تكثيف الزيارات، وأيضاً الدعوات للمسؤولين والمعنيين في هذه الدول لزيادة دولة الإمارات. ونجحنا في الترويج لإكسبو بشكل جيد في هذه الدول من أجل مشاركة واسعة وضخمة من دول أمريكا اللاتينية».