«بارسيلو» تبدأ بتشغيل «ديوكس نخلة دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في إطار استعدادها للمشاركة في معرض سوق السفر العربي الذي تستضيفه دبي من 28 إبريل ولغاية 1 مايو 2019، كشفت إدارة مجموعة بارسيلو الفندقية عن عزمها مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز حضور علامتها في كامل منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك تحت مظلة شركة بارسيلو الخليج التي تتخذ من دبي مقراً لها، وقد حققت المجموعة قفزات متميزة باتجاه بلوغ أهدافها الإقليمية، مستحوذة مؤخراً على تشغيل فندق ديوكس دبي الواقع في نخلة جميرا، والذي تم تغيير اسمه ليصبح فندق ديوكس نخلة دبي إيه رويال هايداواي هوتيل.

وحول توسع المجموعة، قال أحمد شعبان فرنانديز، نائب الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق في «بارسيلو الخليج»:

«لم تظهر مجموعة بارسيلو الفندقية أي مؤشر للتباطؤ خلال عام 2019، وتواصل تعزيز حضورها في السوق مع مخططات لمشاريع مستقبلية عديدة، وسوف نفتتح في منطقة الجداف فندقاً جديداً يقدم لسكان وضيوف الإمارات فنون الضيافة الإسبانية الأصيلة، وسيشكل الفندق الجديد المقرر افتتاحه في الربع الرابع من العام الجاري رابع فنادق بارسيلو في دبي، حيث يضم العقار 376 غرفة وجناحاً، بالإضافة إلى مجموعة من مرافق الترفيه وأحدث أماكن الاجتماعات وخيارات متنوعة من المطاعم، ويشغل الفندق موقعاً استراتيجياً، فهو قريب من المطار ومنطقة وسط المدينة، ليلبي رغبات مختلف المسافرين سواءً كانوا من السياح أو رجال الأعمال أو المهنيين أو أعضاء في السوق المحلية».