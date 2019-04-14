«القرية العالمية».. الموسم الأنجح يقترب من 7 ملايين زائر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بنجاح كبير تغلق «القرية العالمية» أبوابها وتودع زوارها الذين اقترب عددهم من 7 ملايين زائر خلال الموسم 23، على أمل اللقاء في موسم جديد يحمل المفاجآت في انطلاق جديدة تستبق فعاليات الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي».

توقعت مصادر القرية أن تكون المعاملات المالية المحققة على مدار 163 يوماً قد تجاوزت 3 مليارات درهم، ما يجعل هذه الدورة الأكثر زخماً في تاريخ الفعالية. شهدت الدورة التي انطلقت يوم 30 أكتوبر /‏ تشرين الأول 2018 مئات الفعاليات الترفيهية تحت شعار «عالم من الاستكشاف.. والمغامرات... والمرح» استقطبت الزوار بجميع الفئات العمرية من داخل الدولة وخارجها. ومددت «القرية»، أعمال دورتها حتى 14 إبريل /‏ نيسان 2019 بدلاً من 6 إبريل تلبية لرغبة الزوار.

واستضافت القرية التابعة ل «دبي القابضة» ثقافات من 78 دولة من خلال 27 جناحاً جديداً بواجهات خارجية متميزة تصوّر أجمل معالم وحضارات العالم قبل أن تنقل الضيوف إلى أجواء متميزة بداخلها تعكس الأسواق الشعبية والمنتجات والحرف اليدوية التي تمثّل الثقافات المختلفة، أبرزها جناح الإمارات والسعودية والهند والأردن وباكستان والأمريكتين والبوسنة والبلقان وتايلاند والبحرين و لبنان وأفغانستان وسوريا وروسيا والشرق الأقصى والصين وإفريقيا ومصر والهند والسعودية والمغرب وإيران واليمن والكويت، إضافة إلى عودة جناح كل من فلسطين واليابان، كما ضمت الأجنحة لهذا الموسم جناح مؤسسة «خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» وجناح «الصنعة» تحت إدارة وزارة تنمية المجتمع.



عروض ضخمة



تضمنت العروض الترفيهية، التي أعدها فريق الترفيه في «القرية العالمية» مجموعة من الفعاليات الترفيهية والمسرحية الضخمة التي أشاعت أجواء البهجة والسعادة في أرجاء الوجهة، والتي قدمها أكثر من 100 من العارضين المحترفين الذين تم اختيارهم من الإمارات ولندن والهند وأوكرانيا وكولومبيا وفنزويلا وروسيا وإيطاليا.



حفلات فنية



تعاونت القرية العالمية مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات خلال الدورة 23، لتنظيم 15 حفلاً غنائياً يحييها 17 نجماً من 9 دول عربية، من بينهم: الفنان فؤاد عبدالواحد وسميرة سعيد وحمد العامري وعاصي الحلاني ومحمد حماقي ورابح صقر وحسين الديك ووفيق حبيب وسعد الصغير وأمينة وإليسا ومحمد منير وفرقة ميامي ويارا وبلقيس وشيرين عبدالوهاب وماجد المهندس.

وعززت القرية العالمية مكانتها كواحدة من أضخم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عبر مجموعة من المهرجانات والفعاليات الترفيهية والتحسينات في البنية التحتية والخدمات التي أجرتها على مخططها الرئيسي بهدف تقديم تجربة ثقافية وترفيهية متميزة لملايين الضيوف.

واستمتع ضيوف القرية العالمية هذا الموسم بتجارب متعددة من التسوّق والترفيه وتذوق ألذ المأكولات المحلية ومن دول المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الاستمتاع بأكبر وأضخم منطقة للألعاب الترفيهية «كرنفال».

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تحسينات البنية التحتية



جاءت أولى التحسينات في القرية «ممشى الاحتفالات» الجديد والذي تمت إضافته في نهاية «أفينيو العالم» ويمتد لما يقارب 160 متراً، ليوفر الممشى المتعدد الاستخدامات مساحات خضراء جمالية جديدة ونوافير بطابع جمالي مع مناطق إضافية للجلوس تسمح للعائلات بالاستمتاع بالمناظر البانورامية المميزة للقرية العالمية.

وكان من أهم التغييرات على معالم الوجهة هذا الموسم، الجسور الجديدة التي تم تشييدها على ضفاف البحيرة وعددها 8 جسور، مشيدة بشكل أفقي على مستوى الأرض بهدف تسهيل الحركة على العائلات كما أنها صديقة لضيوف القرية من أصحاب الهمم وتمتاز تلك الجسور بتصميمات تحاكي كل منها أحد تصميمات أشهر الجسور حول العالم.

هذا إلى جانب عدة مفاجآت أخرى في البحيرة من بينها تطوير عروض النافورة الموسيقية الراقصة، وإضافة مجموعة شيقة من العروض النارية إليها، لتكون أول نافورة راقصة تدمج عروض الماء والنار معاً في القرية العالمية، مع إضافة شاشة ليد في قاع البحيرة لتكون أكبر شاشة عرض في العالم تحت الماء.



الاحتفاء بالثقافة الإماراتية



كونها من أضخم المتنزهات الثقافية في العالم تحرص القرية العالمية دوماً على الاحتفاء بالثقافة الإماراتية وتقديمها في أبهى صورها إلى ضيوفها من المقيمين والسياح فقد تفاعل الضيوف هذا الموسم مع الثقافة الإماراتية بشكل مميز وفي منطقة واحدة تجمع كلاً من جناح الإمارات بالإضافة إلى جناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وجناح الصنعة التابع لوزارة تنمية المجتمع لتكون وجهة الملايين من الضيوف للتعرف إلى أهم معالم الثقافة الإماراتية الأصيلة إضافة إلى أهم المنتجات والحرف اليدوية.



أفضل خدمات الصحة والسلامة المهنية



أعلنت القرية العالمية، في وقت سابق عن إتمامها بنجاح إجراءات التدقيق لأفضل الممارسات المميزة للصحة والسلامة المهنية من فئة خمس نجوم والتي أجراها مجلس السلامة البريطاني ضمن التزامها بالتحسين المستمر لأنظمة إدارة الصحة والسلامة والترتيبات المرتبطة بها، إضافة إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق عملها في تشغيل العمليات تبعاً لأعلى المعايير العالمية وبذلك تكون أول متنزه ترفيهي في العالم يحقق هذا التصنيف.