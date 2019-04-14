«أدنوك للتوزيع» تخدم 210 ملايين عميل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت شركة «أدنوك للتوزيع» تركيزاً على جهود تطوير وإثراء تجربة العملاء على مستوى محطاتها المنتشرة في 385 موقعاً، وكذلك في متاجر البيع بالتجزئة التابعة لها.

إذ قامت الشركة بخدمة 210 ملايين عميل خلال عام 2018؛ وذلك من خلال إجراء 168 مليون عملية شراء وقود، و42 مليون عملية شراء منتجات غير بترولية.

وأوضح تقرير يرصد إنجازات الشركة منذ الطرح العام الأولي لأسهمها، أن العام 2018 يعد مميزاً بالنسبة ل«أدنوك للتوزيع»؛ إذ حققت نجاحات كبيرة، تمثلت في دخول سوق دبي، لتصبح أول شركة لتوزيع الوقود تعمل في جميع الإمارات السبع، فيما بدأت عمليات التوسع دولياً؛ من خلال افتتاح أول محطتين لها في المملكة العربية السعودية.

وأشار التقرير إلى استمرار تطلعات وجهود الشركة؛ لتحقيق المزيد من التوسع الدولي خلال عام 2019 وما يليه؛ عبر تركيزها على تحقيق شراكات طويلة الأجل مع الشركاء المحليين في الأسواق المستهدفة مع استمرار الشركة في توجهها لتحقيق المزيد من التوسع.

وبدأت الشركة فعلياً في بيع منتجات الزيوت الخاصة بها في الهند، والتي تعد ثاني أكبر سوق لزيوت المركبات في العالم، إضافة إلى سعيها لتحقيق المزيد من التوسع في السوق السعودي ومحلياً في دبي.

وأسهم نشاط «أدنوك للتوزيع» وخططها التوسعية في تحقيق أداء مالي قوي للشركة، ما انعكس على النتائج المالية للعام 2018، ليرتفع صافي الربح بنسبة 18%، ويبلغ 2.1 مليار درهم في حين ارتفعت الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 22% لتبلغ 2.7 مليار درهم.

وأرجع التقرير النتائج المالية الجيدة للعام 2018 إلى عدد من العوامل بما في ذلك برنامج إعادة تنشيط متاجر التجزئة الخاصة بالشركة، والذي أسهم في زيادة معدل حجم سلة المشتريات بنسبة 10.8% خلال الربع الرابع من العام المالي 2018، مقارنة بعام 2017، وبنسبة 16.8% للعام 2018، مقارنة بعام 2017.

يأتي ذلك بالتوازي مع جهود شركة أدنوك للتوزيع؛ الرامية إلى الاستفادة من شبكة شركائها، والعمل مع العلامات التجارية العالمية السمعة؛ مثل العلامة «جيان»؛ حيث قامت الشركة بافتتاح 13 فرعاً لعلامة «جيان» للخدمة السريعة فيالإمارات. (وام)