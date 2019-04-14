«جمارك دبي» تنجز 29 ألف معاملة يومياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، أن جمارك دبي توّجت جهودها في ترسيخ المبادئ الثمانية لدبي ووثيقة الخمسين، بتحقيق أداء قياسي خلال الربع الأول من العام الجاري، كما حصلت الدائرة على العديد من الجوائز العالمية في الابتكار والتميز، مشيراً إلى أن الدائرة أطلقت مبادرات لتحفيز قطاع الأعمال والتجارة ما ينعكس إيجاباً على تحسين الاقتصاد وتحسين حياة الناس، كما حققت جمارك دبي أعلى النتائج في متوسط محاور مؤشر الريادة في الخدمات الحكومية، والذي تم الإعلان عنه منتصف شهر مارس الماضي، واشتمل تقرير المؤشر على نتائج أداء الخدمات لثلاثين جهة حكومية مختلفة، وتضمن مراجعة شاملة لأكثر من 10,000 مؤشر فرعي ومقاييس أخرى مرتبطة بالخدمات.

وقال: «تأتي هذه الإنجازات المحققة، لتواكب استعداداتنا المكثفة لاستقبال زوار وعارضي معرض إكسبو 2020؛ حيث تم توفير خدمات جمركية مبتكرة وقناة خاصة بهم لتسهيل أعمالهم وشحن بضائعهم، مؤكداً سعي جمارك دبي لتكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ريادة الأعمال وتعزيز التجارة الخارجية».

رواد السعادة

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أكد مدير جمارك دبي أن الدائرة مستمرة في إسعاد المتعاملين، بتوفير تسهيلات غير مسبوقة وتبسيط الإجراءات والقيود التجارية والاستماع إلى مقترحاتهم عبر الاجتماعات الدورية للمجلس الاستشاري؛ فالسعادة في جمارك دبي ليست شعاراً، ولكن محور استراتيجي متضمن في خطة الدائرة 2016-2021 والذي دفع نحو تحقيق النسبة الأعلى في سعادة العملاء بين كافة دوائر حكومة دبي بواقع 97.5 % بنهاية العام الماضي، علماً بأن جمارك دبي حققت قمة غير مسبوقة في إسعاد المتعاملين خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت وفق مؤشر حكومة دبي الذكية نسبة 98%، ونعتقد أن استمرارية الارتفاع في مؤشر سعادة المتعاملين رغم الوصول إلى قمم استثنائية، يعكس وبصدق الإجراءات التي تتخذها جمارك دبي لتوفير تجربة ممتعة ونوعية تحمل أكثر من قيمة مضافة لعملاء الدائرة شركائنا في النجاح؛ فالوصول إلى نسبة 98 % في سعادة المتعاملين يقف وراءه خطط واستراتيجيات طموحة نحرص على تنفيذها.

عاصمة للاقتصاد

في إطار استراتيجيتها لتحقيق هدف حكومة دبي وغايتها لتحسين حياة الناس بتحسين الاقتصاد وفق المبادئ الثمانية، نجحت جمارك دبي في تسجيل نمو بواقع 8.5 % في عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها خلال الربع الأول لتصل إلى 2.6 مليون معاملة، مقارنة مع 2.4 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعني أن الدائرة أنجزت ما يقارب 29000 معاملة جمركية يومياً، خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري، وهذا الرقم الضخم من المعاملات لم يكن لينجز دون وجود خدمات ذكية مبتكرة، وإذا استمرت المعاملات الجمركية على نفس وتيرة الربع الأول؛ فإننا قد نصل إلى 10.5 مليون معاملة جمركية بنهاية العام الجاري مقارنة مع 9.6 مليون معاملة في 2018.

واستحوذ البيان الجمركي على النسبة الأعلى بين الخدمات الجمركية للربع الأول بواقع 1.9 مليون معاملة.