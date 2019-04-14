10 %من الموازين التجارية غير مطابقة للمواصفات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عن مساعيها لتوسيع نطاق الرقابة على الموازين التجارية ليشمل الموازين ذات الحمولات الكبيرة المستخدمة في مبيعات تجارة الجملة ومحلات مواد البناء وغيرها، ضمن خطة تطبيق النظام الوطني للقياس الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الوطني للقياس، وذلك لضمان دقة القياسات الناتجة عن الموازين التجارية في أسواق الدولة.

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام «مواصفات»، أن الهيئة تطور الأنظمة الرقابية لما من شأنه أن ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية الإمارات 2021، خصوصاً في مؤشر اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع نطاق الرقابة لتشمل تجارة الجملة ومواد البناء.

وأعلن أن الهيئة تحققت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على مستوى الدولة من 3800 ميزان تجاري خلال الربع الأول من العام الجاري، وكانت نسبة الموازين المطابقة 90% مقارنة مع 2700 ميزان تم التحقق منها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية مباشرة بخصوص الموازين غير المطابقة بحيث يتم إعادة ضبطها ومعايرتها ومنع استخدامها لحين التأكد من مطابقتها لمتطلبات اللائحة الفنية للأوزان والموازين وإعادة التحقق منها في موقع الاستخدام من قبل الجهة الرقابية المخولة.