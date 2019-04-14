شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة «شيفرون - أناداركو» تعزز قدرات النفط الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتبر صفقة استحواذ «شيفرون» على منافستها الأصغر «أناداركو» مقابل 33 مليار دولار في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في صناعة النفط خلال السنوات الأخيرة، ومن شأنها أن تعزز قدرات الشركة النفطية على التنقيب والإنتاج في الولايات المتحدة.

وتعني الصفقة امتلاك الكيان الجديد حقول نفط على مساحة 120 كيلومتراً في حوض بيرميان الممتد من ولاية تكساس إلى نيومكسيكو في الولايات المتحدة. ويجري في هذه المنطقة استخدام وسائل الاستخراج المثيرة للجدل المعروفة باسم «التكسير الهيدروليكي» لاستخراج الزيت الصخري.

وتتمحور الصفقة حول حقول «أناداركو» في منطقتي حوض بيرميان في تكساس وخليج المكسيك حيث تعتبر «شيفرون» لاعباً أساسياً، وحيث يمكن لوفورات الحجم (انخفاض معدّل التكلفة على المدى الطويل بموازاة زيادة الإنتاج) أن ترفع قيمة المنتج.

وتعتبر منطقة الحوض المسماة نسبة إلى العصر الجيولوجي البرمي إحدى أبرز المناطق التي أعادت الولايات المتحدة إلى نادي القوى النفطية العالمية.

وتقيم «أناداركو» شراكات خارجية من بينها مشروع للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق قالت «شيفرون» إنه سيساهم في تعزيز أعمالها العالمية. وأفادت «سي ان بي سي» بأن «شيفرون» فازت بالصفقة مقابل 65 دولاراً للسهم، بعد منافسة مع «أوكسيدنتال بتروليوم» التي قدّمت عرضاً لشراء السهم مقابل 70 دولاراً، لكنّ عرضها شابته «مشاكل هيكلية»، مضيفة أن الأخيرة تدرس خياراتها.

في المقابل قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «شيفرون» مايك ويرث إن الصفقة «تزيد شيفرون قوة».

وقال ويرث لخبراء خلال مؤتمر عبر الهاتف إن «شيفرون» ستحصل إضافة إلى حقول «أناداركو» على «ممر مجاور بعرض 75 ميلاً (121 كيلومتراً) يتيح إجراء عمليات تنقيب وتطوير وتشغيل وبناء بنى تحتية بفاعلية كبرى».

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وأضاف أن «شيفرون» تنوي إقامة منصات إضافية في حقول «أناداركو» لكنّها تتوقّع تقليص الإنفاق الرأسمالي المشترك للشركتين بنحو مليار دولار بفضل وفورات الحجم.

وستعزز المجموعة النفطية محفظتها الاستثمارية وستبيع أصولاً تتراوح قيمتها بما بين 15 و20 مليار دولار.

ويقول مدير أبحاث الشركات في مركز «وود ماكنزي» للاستشارات كريس نيكول إن فوائد وفورات الحجم في الحوض البرمي تتضمن تعزيز نفوذ «شيفرون» لدى شركات التنقيب والمورّدين، ليس فقط فيما يتعلّق بتحديد الأسعار بل أيضاً عبر إقامة مشاريع تطوير على المدى الطويل.

وبسيطرتها على هذه المساحات الواسعة ستتمكن «شيفرون» من إقامة عدة مراكز إنتاج، ما يعطيها مزيداً من الأفضلية. وقال نيكول لفرانس برس إن الصفقة تنعكس إيجابياً على «نجاعة التكاليف».

وتابع أن ذلك مفيد جداً في الحوض البرمي الذي يتطلّب تنقيباً أكثر مقارنة مع حقول أخرى للنفط الصخري لانه أكبر مساحة وبسبب الطبقات الهيدروكربونية المتكدّسة، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من الآبار لاستغلال هذه الموارد. وأوضح نيكول أن هذه الخاصية التي شبّهها بحلوى «تيراميسو» الإيطالية مفقودة في حقول النفط الصخري في داكوتا الشمالية ومناطق أخرى من تكساس.

ويعتبر الاستحواذ على «أناداركو» أكبر صفقة ل«شيفرون» منذ استحواذها على «تيكساكو» في عام 2001 ويضع المجموعة في مصاف «اللاعبين الكبار» بحسب مركز وود ماكنزي، وفي المرتبة الثانية لجهة الانتاج بعد «إكسون موبيل».

وتنص الصفقة على استحواذ نقدي بنسبة 25% مقابل 75% بواسطة الأسهم، سيحصل حاملو أسهم «أناداركو» على 0,39 سهم في شيفرون و16,25 دولار مقابل كل سهم.

ومن المتوقع أن تنجز الصفقة في النصف الثاني من العام 2019. وبلغت عائدات «شيفرون» في العام 2018، 42,8 مليار دولار وأنتجت ما يعادل 3,1 مليون برميل نفط يومياً، متخطية بذلك إنتاج غالبية الدول الأعضاء في منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك». (وكالات)