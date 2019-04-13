شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تعلن مراجعة أسعار البنزين والان نبدء بالتفاصيل
وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري يناير ـ مارس 2019م ( بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.02 ريال لكل لتر)، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قِبَل الحكومة.
وأفادت أرامكو أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
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