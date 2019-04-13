6852 أرضا مجانية متاحة للاختيار الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أتاحت وزارة الإسكان الاختيار الالكتروني للأراضي المجانية في 13 مخططا جديدا موزعة على 6 مناطق، حيث أضافت البوابة الالكترونية لبرنامج «سكني» التابع للوزارة المخططات الجديدة ضمن قائمة المخططات التي طرحتها البوابة أخيرا، والتي وصلت حتى الآن إلى 62 مخططا.

وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين الراغبين في خيار الأراضي المجانية اختيار المخطط السكني المناسب لهم الكترونيا دون الحاجة لزيارة فروع الوزارة، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول الكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الالكترونية لهم.

ووفق بيان للوزارة أمس، توفر المخططات الـ13 الجديدة نحو 6852 أرضا مجانية يجري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، والتي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.

1016 أرضا في الباحة

وتوزعت المخططات إلى مخططين بمنطقة الباحة يحويان 1016 قطعة أرض، ومخطط أرض الأشغال بمحافظة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف الذي يوفر نحو 240 قطعة أرض، و4 مخططات بمنطقة عسير توزعت بين مدنها ومحافظاتها ومنها مخطط ظهران الجنوب ومخطط محايل الخوارم ويوفران 1578 أرضا ومخطط النماص ومخطط شمال أبها بـ 2302 قطعة أرض. وأضافت الوزارة ثلاثة مخططات في منطقة حائل ومخططين بمنطقة نجران، كما وفرت في الرياض 196 أرضا بمخطط العيينة.

اختيار المخطط المناسب

وأفادت الوزارة، بأنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج «سكني» واختيار المخطط المناسب له قبل التوجه لاحقا لزيارة الفرع، وذلك لإنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم جميع التسهيلات لمستفيديها من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

50 ألف قطعة مجانية

وخصص برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان نحو 207296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح البرنامج عددا من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.

اختيار الكتروني للأراضي المجانية:

إضافة 13 مخططا جديدا موزعة على 6 مناطق

ارتفاع إجمالي المخططات بالبوابة إلى 62 مخططا

زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج «سكني»

اختيار «الحلول السكنية»

الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط (https://sakani.housing.sa/plans-map)

اختيار المخطط المناسب

إكمال نموذج التسجيل

التوجه لزيارة الفرع لإنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات

تتيح المخططات الـ13 نحو 6852 أرضا مجانية تتوزع إلى:

حائل

3 مخططات

209 أراضي في مخطط السليمي

228 أرضا في مخطط موفق

188 أرضا في مخطط الشملي المجاور لمتنزه النخيل

عسير

Advertisements

4 مخططات

741 أرضا في مخطط ظهران الجنوب

1107 أراضي في مخطط محايل الخوارم

387 أرضا في مخطط النماص

1915 أرضا في مخطط شمال أبها

الباحة

2 مخطط

737 أرضا بمحافظة العقيق

279 أرضا في منح الحميد قرب متنزه السكران

الجوف

مخطط واحد

240 قطعة في أرض الأشغال بمحافظة سكاكا

الرياض

مخطط واحد

196 أرضا في مخطط العيينة

نجران

2 مخطط

545 أرضا في مخطط النزهة بمحافظة شرورة

350 أرضا في مخطط يدمه بمدينة نجران