شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض الصين الدولى للتجارة الإلكترونية والرقمية 2019 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم معرض الصين الدولى للتجارة الإلكترونية والرقمية 2019، بمدنية أيوو الصينية، تحت شعار "العصر الجديد للتجارة الرقمية، فرص جديدة للتجارة الإلكترونية"، حيث قدم المعرض 2232 مخططًا عالميًا، لـ 1135 عارضًا من جميع أنحاء الصين و 10 دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وعقدت خلال المعرض مجموعة من الفعاليات مثل قمة التنمية المبتكرة للتجارة الإلكترونية في الصين 2019، وقمة التقارب بين صناعة التجارة الإلكترونية الصينية 2019، وقمة البيع بالتجزئة الجديدة للتجارة الإلكترونية الاجتماعية الدولية.

وقال مدير المعرض في كلمته الافتتاحية، إننا نأمل أن تتمكن المزيد والمزيد من شركات التجارة الإلكترونية العالمية من عرض إنجازات وتقنيات جديدة على المنصات في إيوو، وبالتالي الاستفادة من الموارد الدولية واحتضان أحدث الاتجاهات. مؤكدا العمل على خلق مستقبل باهر للتجارة الإلكترونية.

وأشار مدير المعرض، إلى أن مدينة أيوو تعتبر مركزًا للسلع الصغيرة وجنة للتجارة الإلكترونية، وقد احتلت المرتبة الأولى بين "أفضل 100 مدينة للتجارة الإلكترونية في الصين" لمدة 4 سنوات متتالية. في العام الماضي ، بلغ حجم تجارة أيوو في التجارة الإلكترونية 236.8 مليار يوان، وصل إجمالي حجم أعمال EMS إلى 2.9 مليار شحنة، مما جعل المدينة تقفز إلى المركز الرابع في الصين.

وأكد أن المدينة الآن تقوم ببناء منطقة تجريبية لإصلاح التجارة الإلكترونية عبر الحدود وحصلت أيضًا على موافقات من كل من حكومة المقاطعة ولجنة الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة تشجيانج لإنشاء المنطقة التجريبية للإصلاحات الشاملة على المستوى الدولي، والذي سيمثل حقبة جديدة من تطور التجارة الإلكترونية في أيوو وفرص تطوير جديدة لمعرض التجارة الإلكترونية.

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ويعيش في مدينة أيوو الذى زارها الخليج 365 ما يقرب من 13 ألف رجل أعمال أجبنى من أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، حيث يتم تصدير البضائع من أيوو إلى أكثر من 210 دولة في العالم.

وخلال الزيارة أيضا تجولنا في محطة القطار الدولية التي تعتبر أكبر محطة قطارات شحن في العالم، حيث يتم شحن البضائع من وإلى أوروبا من خلال هذه المحطة، وتم تصينفه أطول طريق قطارات في العالم حيث يربط مدينة أيوو ومدريد باسبانيا ويعتبر كجسر استيراد للتوصيل إلى القارة الأوروبية الآسيوية وإنجاز مبكر لمبادرة الحزام والطريق.



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