شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم 13-4-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 13 أبريل 2019 فى مصر، وسجل سعر الذهب لعيار 21 قرابة 626 جنيها للجرام فى ظل تراجع سعر أوقية الذهب لتسجل 1292 دولار للأوقية. وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى: سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 626 جنيها للجرام سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 626 جنيها للجرام سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 715 جنيها للجرام سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 715 جنيها للجرام Advertisements سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 536 جنيها للجرام سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 536 جنيها للجرام الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5008 جنيهات للجرام الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5008 جنيهات للجرام أوقية الذهب "السعر العالمى": 1292 دولارا أوقية الذهب "السعر العالمى": 1292 دولارا يقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر. أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى. أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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