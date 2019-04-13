العوامل الجيوسياسية تغذي موجة ارتفاع النفط

المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط أمس مدعومة بفعل تخفيضات الإمدادات الجارية التي تقودها منظمة أوبك والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات النفط من إيران وفنزويلا.

وبحسب “رويترز”، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71.53 دولار للبرميل، مرتفعة 69 سنتا أو 0.95 في المائة مقارنة بسعر الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.17 دولار للبرميل مرتفعة 60 سنتا أو0.93 في المائة مقارنة بسعر التسوية السابقة.

وتوقع محللون في بنك الاستثمار العالمي “آر.بي.سي كابيتال ماركتس” في مذكرة للعملاء، أن “تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في المتوسط 75 دولارا للبرميل و67 دولارا للبرميل على الترتيب على مدى الفترة المتبقية من العام الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة عند 69.50 دولار للبرميل، لكن المخاطر تميل أكثر إلى الجانب الصعودي”.

وأضاف البنك الكندي: “موجات الارتفاع التي تغذيها العوامل الجيوسياسية قد تدفع الأسعار صوب مستوى 80 دولارا للبرميل أو حتى لتجاوز ذلك المستوى لفترات متقطعة هذا الصيف”.

وذكر محللو البنك أن مراجعة توقعات أسعار النفط جاءت نظرا لمجموعة من ظروف السوق منها التخفيضات الحادة في إمدادات “أوبك” والطلب القوي والمخاطر الجيوسياسية.