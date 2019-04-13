شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء»: «حسابي» يوفر الفواتير باسم المستفيد الفعلي والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الشركة السعودية للكهرباء،أن خدمة " حسابي " تهدف إلى حفظ حقوق المشتركين، والعمل على سرعة التواصل معهم، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الكهربائية، من خلال الوصول إلى المستفيد الفعلي من الخدمة .

وبين نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون ، أن خدمة "حسابي" تهدف الى إصدار فواتير الخدمة الكهربائية باسم المستفيد الفعلي، الأمر الذي تحفظ من خلاله حقوق المشتركين، وهو ما تسعى اليه الشركة بالحرص على أن يسجّل المشتركين والمستفيدين في الخدمة.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين، إلى أن للخدمة فوائد عديدة، من أهمها: حفظ حقوق المشتركين، وتسهيل تدفق البيانات إليهم، وتنظيم تقديم الخدمة الكهربائية وموثوقيتها، وتقديم الخدمة الكهربائية للمستفيد مباشرة، كما تتيح الخدمة لصاحب الحساب من استخدام حسابه في حال انتقل من موقعه الى موقع اخر اكتمل تسجيله سابقاً، سواء كان مستأجراً أو مالكاً.