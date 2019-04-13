طارق عامر: مصر لا تحتاج إلى برنامج ثان مع صندوق النقد الدولي

القاهرة – وكالات:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن مصر لا تحتاج إلى برنامج ثان مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الإصلاح الحالي.

وأضاف عامر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، أن مصر لها وضع خاص من وجهة نظر الخبراء الأجانب المشاركين في اجتماعات صندوق النقد الدولي.

وبحسب عامر فإن إدارة الصندوق تتمنى التعاون مجددا مع مصر.

وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويقترب البرنامج على الانتهاء، بتسلم مصر الشريحة السادسة...