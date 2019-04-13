شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم السبت 13-4-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الريال السعودى استقرارا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 13-4-2019، نهاية الأسبوع المصرفى، بالغا 4.60 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى الآن. وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، كما يلى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.6جنيه للشراء 4.64جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.6جنيه للشراء 4.63جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى بنك مصر سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.6جنيه للشراء Advertisements 4.63جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى بنك البركة سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.53جنيه للشراء 4.67جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.58جنيه للشراء 4.63جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.58جنيه للشراء 4.63جنيه للبيع

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