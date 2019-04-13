تقدم “أوبر” بطرح أولي يقفز بسهم “سوفت بنك” أكبر مساهميه 4.9 %

المناطق - وكالات

قفز سهم مجموعة سوفت بنك 4.9 في المائة ليدعم مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 59 نقطة أو 0.3 نقطة مئوية، بعد أن تقدمت “أوبر تكنولوجيز” بطلب طرح عام أولي، ما يمهد الطريق لإدراج أسهم شركة خدمات نقل الركاب الأمريكية الشهر المقبل في البورصة. و”سوفت بنك” أكبر مساهم في “أوبر تكنولوجيز”.

بحسب “رويترز”، قالت “أوبر تكنولوجيز” لخدمات نقل الركاب، في إفصاح عن طرح عام أولي للشركة، “إن لديها 91 مليون مستخدم، لكن النمو يتباطأ، وإنها ربما لا تحقق أرباحا على الإطلاق”.

وتقدم الوثيقة أول صورة مالية شاملة عن الشركة التي تأسست قبل عشر سنوات التي بدأت عملها بعد أن وجد مؤسسها صعوبة في ركوب سيارة أجرة في ليلة تساقطت خلالها الثلوج وغير الطريقة التي يتنقل بها معظم سكان العالم كثيرا.

ويؤكد الإفصاح على النمو السريع لـ”أوبر” في السنوات الثلاث الماضية، لكنه أيضا يشدد على الكيفية التي أثرت بها سلبا كسلسلة من الفضائح العامة وتزايد التنافس من الشركات المنافسة على خطط الشركة لجذب الركاب والاحتفاظ بهم.