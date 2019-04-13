شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد البنوك: المصارف المصرية تتجه للتوسع فى "التمويل الأخضر" الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف جامع، مدير عام اتحاد بنوك مصر، إن البنوك المصرية تتجه للتوسع فى مجال "التمويل الأخضر" خلال الفترة المقبلة، وذلك وسط تنامى هذا النشاط فى منطقة الشرق الأوسط، والاهتمام المتزايد به عالميًا، ودعم مفهوم الاهتمام بالقضايا البيئية.

وأضاف مدير عام اتحاد بنوك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إن اتحاد بنوك مصر يشارك فى مؤتمر دولى فى مقر مؤسسة التمويل الدولية، فى واشنطن، حول "التمويل الأخضر" وذلك بالتزامن مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى، موضحًا أن مؤتمر مؤسسة التمويل الدولية يشارك به ممثلو 40 دولة، وتطرق المؤتمر إلى "السندات الخضراء" والأدوات المالية التى توجه إلى تمويل التنمية المستدامة والمشروعات الصديقة للبيئة.

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وأشاد مدير عام اتحاد بنوك مصر، بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية، بالأطر القانونية والقواعد والضوابط الخاصة بإصدار السندات الخضراء، بما يساعد فى دعم تمويل المشروعات الصديقة للبيئة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات المبانى الصديقة للبيئة، متوقعًا نموًا كبيرًا لتلك التمويلات خلال الفترة المقبلة فى السوق المصرية.

ولفت مدير عام اتحاد بنوك مصر، إلى أن مفهوم "التمويل الأخضر" يعنى القروض والتمويلات والاستثمارات التى توجه إلى مشروعات وأنشطة صديقة للبيئة، ودعم التخفيف من آثار التغير المناخى، والتنمية المستدامة وتشجيع المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة بما يدعم النمو فى الناتج المحلى الإجمالى للدول التى تنتهج تلك الآليات التمويلية الجديدة.