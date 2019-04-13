شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المستثمرين يناقش زيادة الاشتراك السنوى إلى 6 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، الجمعية العامة العادية وغير العادية خلال شهر مايو المقبل، وتتضمن أبرز الموضوعات على أجندة الجمعية، مناقشة زيادة الاشتراك السنوى لأعضاء الاتحاد من 3 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه.

وفى سياق متصل دعا مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أعضائه للمشاركة باجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل الجارى، وذلك لمناقشة عرض الميزانية العامة والحساب الختامى لعام 2018، وتقرير مراقب الحسابات، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، وعرض الموازنة التقديرية لعام 2018.

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كما يناقش الاجتماع، تعيين مراقب الحسابات لعام 2019 وتحديد أتعابه، وعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية عام 2018.

وكانت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، قد منحت 21 شركة من العاملين بالمنطقة الصناعية بالمدينة، شهادات اعتماد للمشروعات القومية، بعد اعتمادها من مكتب حسين صبور للاستشارات الهندسية، باعتباره أحد استشاريى المشروعات القومية، وتستهدف الجمعية إلى منح الاعتماد لنحو 200 شركة.