شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 12-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر النفط صعوبة في تخطي مستوى 64.90، ليعود ويختبر الدعم المحوري 63.70 من جديد، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى يليه 63.10 سيضع السعر تحت الضغط السلبي لزيارة مناطق 61.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، في حين يمثل اختراق 64.90 مفتاح الاندفاع نحو مزيد من المكاسب والتوجه إلى 67.00 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي الرئيسي التالي.

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