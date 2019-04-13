شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 12-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية اليوم ويحاول تأكيد تخطي المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار توقعاتنا الإيجابية للفترة القادمة، والتي تستهدف مستويات 1.1350 ثم 1.1443 كمحطات رئيسية تالية، في حين يشترط تحقيقها الثبات فوق 1.1235 والأهم فوق 1.1180.

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