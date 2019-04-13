شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب حول مستوى 1295.00 منذ الصباح، ويتأثر السعر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك التي تعيق مهمة استمرار الانخفاض، لكن بشكل عام، ثبات السعر دون مستويات 1302.60 و1311.00 يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1275.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1275.00 والمقاومة 1305.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط